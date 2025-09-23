szeptember 23., kedd

Keddi programsoroló

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Bonzsúr, Svájc! (18.00), Jó reggelt, búbánat! (18.00), Jimmy Jaguár (20.00), Goebbels, a manipuláció művészete (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (13.10), Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.20, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film (14.45), Fesztiválország (14.30, 18.00), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00), Lili és a kenguru (16.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva (20.30), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.10, 17.20), Többesélyes szerelem (19.40), Világvége után (20.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk – zenés játék két felvonásban (19.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Szent István tér): Világörökségi séta. Fedezze fel az 1600 éves, festett ókeresztény sírkamrák titkait idegenvezető segítségével (14.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Bridzs-Slem Klub (9.00), Senior Örömtánc Ildikóval (11.00), Énekvarázs (15.30), Pályaválasztási tanácsadó (16.00), P-AGE Tudatos Öregedés Klub (17.00).

JPM Néprajzi Múzeum (Rákóczi út 15.): Kalotaszegi sirató – Kunvári Gábor fotókiállítása. Kunvári Gábornak az erdélyi Kalotaszentkirályon 2013 augusztusában készült fényképsorozata egy hagyományos református közösségben zajló temetést mutat be a virrasztástól a sírba helyezésig. A kiállítás megtekinthető 2025. október 31-ig, keddtől szombatig 10.00–17.00 óráig.

PKK Apáczai Művelődési Ház (Apáczai körtér 1/D.): Nevkó Baba-Mama Klub. Énekes, mondókás foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek (9.30).

Tudásközpont (Universitas u. 2/A.): Laptapír – Olvasson újságokat online a könyvtárban. A Laptapír szolgáltatás keretében több mint száz magazin legfrisebb és korábbi lapszámaihoz férhetnek az érdeklődők a könyvtári internetes gépeken vagy saját mobileszközökön (okostelefon, tablet) és laptopon.

Zsolnay Kulturális Negyed (E78 Koncertterem): Humor pszichológiája című előadás. Elek Péter humorista és Róka László szakpszichológus előadása, Tikvicki Dóra műsorvezetésével (19.00).

