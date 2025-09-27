szeptember 27., szombat

Kerek Világ Alapítvány

2 órája

Mozart titka: különleges koncert a sajátos nevelési igényű gyermekekért

Címkék#koncert#Kővári János#program#Kerek Világ Alapítvány

A Kerek Világ Alapítvány iskolája 25 éve elkötelezetten segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását és fejlesztését. Tavasszal integrált közösségi kertet építettek az intézményben. S most egy újabb nagy közösségi akciót terveznek.

Tóth Viktória

– A közös kertészkedés egyszerre jelentett sikerélményt a gyerekeknek, és barátságok szövődését egymással. A Pécsi Református Általános Iskola és a Szent Mór Iskolaközpont tanulói több alkalommal is kilátogattak a Gesztenyésbe, és részt vettek a kert kialakításában, az ültetésben, és hamarosan a terményekből készült finomságokat is együtt fogják elfogyasztani egy közösségi program keretében – mondta el Kővári János, a Kerek Világ Alapítvány ügyvezetője.

A Kerek Világos koncert plakátja
A Mozart Titok rendezvény a Kerek Világos gyermekekért valósul meg.

A tanév elején pedig a Kerek Világ Általános Iskola udvarán integrált játszóteret építenek, ahol együtt játszhatnak a speciális igényű és az ép gyerekek.

A játék felszabadító élmény, de egyben fejlesztő hatása is van. Jótékony hatása van az idegrendszerre, de mozgáskoordinációt is fejleszt. A terápiás célok mellett a közös élmények tere is lehet, amikor kipróbálhatják a kerekesszékes döcit vagy hintát. De nagy élmény a forgó hinta vagy a fészek hinta, sőt, a fitnesz eszközök használata a sérült gyerekeknek is – mondta az ügyvezető.

Különleges koncert a Kerek Világos Gyerekekért

Mint megtudtuk, most egy újabb nagy dobásra készülnek. Október 15-én, 19 órai kezdettel Mozart Titok címmel a pécsi Kodály Központban egy olyan különleges koncertet szerveznek, ahol Mozart és az iskola sajátos nevelési igényű gyermekei találhatnak egymásra. Ráadásul a Virtuózok és más neves előadók is fellépnek. A házigazda Balla Eszter, a Centrál Színház színművésze lesz.

Hogy mi Mozart titka? S hogy mi a közös Mozartban és a hátrányban élő gyermekekben? Erre kapnak mindazok választ, akik jegyet váltanak az eseményre. A jótékonysági rendezvény bevétele a Kerek Világ Általános Iskola sajátos nevelési igényű gyermekeinek oktatását és fejlesztését szolgálja majd. 

 

