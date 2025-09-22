A nyelv magas szintű oktatása az alfája és ómegája mindennek – Amreinné Pesti Ágnes újabb megbízást kapott

– Hogyan élte meg az öt évvel ezelőtti kinevezését? – kérdeztük a Koch Valéria Iskolaközpont vezetőjétől.

Szerkesztőségünkben járt Amreinné Pesti Ágnes, a Koch Valéria Iskolaközpont főigazgatója

Fotó: Löffler Péter

Váratlanul és a tervezettnél korábban kerültem ebbe a szerepbe. 2019-ben Englenderné Hock Ibolya, akkori igazgatónk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke lett, így átadta a stafétát. Bár előtte öt évig a gimnázium vezetője voltam, mégis új feladat volt az egész intézményért felelni, amelyhez két óvoda, egy általános iskola, a gimnázium és a kollégium tartozik.

– Hogy épül fel az oktatás a Koch Valéria Iskolaközpontban?

Német nemzetiségi, kéttannyelvű intézmény vagyunk. Az alapozás már az óvodában kezdődik: több mint tíz éve működik nálunk egy szinte egyedülálló program, amely a német egynyelvű nevelést célozza. Az óvodából érkező gyerekek már kész mondatszerkezetekkel, gazdag szókinccsel kezdik az iskolát. De természetesen nyitottak vagyunk mindenki előtt, aki szeretne részese lenni a magyarországi németek a kultúrájának, közösségének.

Az általános iskolában évfolyamonként három osztály működik, közülük az egyik úgynevezett egynyelvi osztály. Itt még tudatosabban törekszünk arra, hogy a készségtárgyakat – például ének-zene, rajz, technika – is németül tanítsák a pedagógusok. De a heti öt német nyelv és irodalom óra, valamint a német népismeret elsőtől a 12. évfolyamig minden tanuló számára kötelező. Mindezt kiegészíti a német nemzetiségi hagyományok beépítése a tanmenetbe és a mindennapokba is.

– Milyen eredményekkel zárják a diákok a tanulmányaikat?

Nyolcadikban a diákok a német állami DSD1 nyelvvizsgát teszik le jó eredménnyel, ami B1-es szintnek felel meg. Tizedikre eljutnak a középfokhoz (B2), érettségire pedig a felsőfokú (C1) szintet is diákjaink 90%-a megszerzi. Emellett sok diákunk angol nyelvvizsga birtokában hagyja el az intézményt az érettségi után. Nagy siker számunkra, hogy tavaly a gimnáziumok országos rangsorában a 67. helyet értük el, amivel Baranya vármegyében a legjobb gimnáziumnak bizonyultunk.

A Koch Valéria Iskolaközpont madártávlatból

– Milyen kihívásokat és célokat lát a következő öt évben?

Amikor igazgató lettem, szinte azonnal jött a covid, így a digitális oktatás megszervezése lett a legnagyobb kihívás. Ki kellett találni, hogy digitális formában hogyan valósítjuk meg a tanítást, és milyen jó gyakorlatokat tudunk továbbvinni abból az időszakból. Egy biztos, a mai világ kihívásai tekintetében a készségek és a képességek, a kompetenciák fejlesztése kulcskérdés. Abban biztos vagyok, hogy mesterséges intelligencia ide vagy oda, szükség lesz még nyelveket jól beszélő kollégákra a legkülönbözőbb munkahelyeken. A kompetenciafejlesztés területén külön tanulásmódszertani programot dolgozott ki az iskola, hogy a diákok kutatási, adatfeldolgozási és prezentációs képességeit is tudatosan fejlesszük. Büszkék vagyunk arra, ahová elértünk a 30 év alatt: hogy a magyarországi németek köznevelési, közoktatási rendszerében zászlóshajó szerepünk van. A hagyományok és a kultúra ápolása mellett elsődleges feladatunk továbbra is a nyelv magas szintű tanítása – ez mindennek az alfája és ómegája.