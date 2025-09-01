szeptember 1., hétfő

2 órája

Mohácson is lesz Szerencsekoncert: Fásy Ádám és Nótár Mary is a fellépők között

Koncertsorozattal ünnepli a hatos lottó megújulását a Szerencsejáték Zrt., amelyeken ismert hazai előadók és zenekarok lépnek fel, a látványos kamionszínpad az ország szinte minden térségébe eljut. Mohács is a szerencsés települések között található, szeptember 4-én élvezhetjük az ingyenes koncertet.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
Mohácson is lesz Szerencsekoncert: Fásy Ádám és Nótár Mary is a fellépők között

Mohácson is lesz Szerencsekoncert: Fásy Ádám és Nótár Mary is a fellépők között

Forrás: Origo

A társaság korábbi közlése szerint Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel. A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad. 

A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. Mohácson szeptember 4-én, azaz jövő csütörtökön délután hat órakor kezdődik a koncert a Deák téren, ahol Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, Peter Srámek és a Digitál együttes gondoskodik a jó hangulatról.

 

