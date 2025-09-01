Mohácson is lesz Szerencsekoncert: Fásy Ádám és Nótár Mary is a fellépők között

A társaság korábbi közlése szerint Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel. A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.