Mohácson is lesz Szerencsekoncert: Fásy Ádám és Nótár Mary is a fellépők között
Koncertsorozattal ünnepli a hatos lottó megújulását a Szerencsejáték Zrt., amelyeken ismert hazai előadók és zenekarok lépnek fel, a látványos kamionszínpad az ország szinte minden térségébe eljut. Mohács is a szerencsés települések között található, szeptember 4-én élvezhetjük az ingyenes koncertet.
Forrás: Origo
A társaság korábbi közlése szerint Magyarország második legismertebb számsorsjátéka szeptember 4-én, csaknem 37 év után átalakul. Az eddigi heti egy helyett kétszer, vasárnap mellett már csütörtökön is lesz sorsolás. A játékosok az 1 sorsolásra szóló feladás mellett 2, 5 és 10 sorsolásra adhatják majd fel szelvényeiket. Mint írták, a Szerencsejáték Zrt. a Hatoslottó megújítását ünnepli az ingyenes Szerencsekoncertekkel. A rendezvénysorozat keretében a következő két hónapban több mint 80 településre látogat el a nemzeti lottótársaság kamionszínpada, illetve épül modern technológiával, hatalmas kivetítőkkel felszerelt színpad.
A szeptember 4-én kezdődő fellépések október közepéig tartanak, és alkalmanként legalább két ismert előadó is színpadra lép majd. Mohácson szeptember 4-én, azaz jövő csütörtökön délután hat órakor kezdődik a koncert a Deák téren, ahol Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, Peter Srámek és a Digitál együttes gondoskodik a jó hangulatról.