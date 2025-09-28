Nagyon súlyos arcok, nagyon durva emlékek – ilyen volt a Sörház egykoron (Rengeteg fotót hoztunk, hogy jól induljon a nap!)

szeptember 28., vasárnap

Jó húsz évvel ezelőtt Pécs olyan volt, mint egy hatalmas, kissé rozsdás, de mindig újratöltött söröshordó: recsegett-ropogott, mégis folyamatosan ömlött belőle valami pezsgés.

A bulihelyek környékén este tíz felé már gyűltek a fiatalok, akik nappal még lehet, hogy könyvtárakban szunyókáltak, este viszont átváltoztak táncoló színes kavalkáddá. A Sörház környékén ilyenkor úgy hömpölygött a tömeg, mintha valaki véletlenül kiborított volna egy vödör kavicsot, és mindegyik elindult volna lefelé a Mecsek oldalán: megállíthatatlanul, zajosan, egymásnak koccanva.

Az egyetemi bulik saját mikrokozmoszt alkottak. A levegőben összekeveredett az olcsó sör illata a cigarettafüsttel (igen, akkor ez még menő volt!), és mindezt bevilágította a diszkógömb fáradt fénye. A zenék is olyanok voltak, mint egy bizarr konyhai szörnyszülött: simán egymásra lehetett pakolni Madonna Hung Up-ját, Shakira Hips Don’t Lie-ját, Justin Timberlake SexyBack-jét. (Ha néha ezek között váratlanul felbukkant egy-egy hazai kedvenc, mondjuk a Tankcsapda vagy a Magna Cum Laude, akkor felrobbant a tánctér.)

A Sörházban hajnal háromkor aztán már mindenki ismerőse volt mindenkinek, még ha előző nap ugyanazon a buszon szótlanul néztek is ki az ablakon. A beszélgetések álmosítóak voltak, és a szerelmek is olyan gyorsan születtek és múltak, mint az SMS-ek, amelyekre soha nem érkezett válasz. 

Pécs akkoriban nekünk a világ közepe volt – és bár a fiatalság már oda, a képek visszahoznak valamit, ami valójában soha nem múlik el. 

Így buliztunk régen a Sörházban – felejthetetlen esték képekben

 

