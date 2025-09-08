Nem szeretsz tükörbe nézni? Akkor itt a helyed!

szeptember 8., hétfő

Kultúra és lélektan találkozása

1 órája

A LOKART 3.0 Biennálé keretében szeptember 12-én a testképzavarok kerülnek fókuszba Pécsett. A szakértők pszichológiai és orvosi szempontból járják körbe, miként alakul ki, és hogyan hat ránk a testhez való viszonyunk.

Bama.hu
A testképpel kapcsolatos bizonytalanság, szorongás és torzulások nemcsak a fiatalokat érintik, hanem a felnőttkorban is komoly kihívást jelentenek. Az m21 Galéria szeptember 12-én megrendezett programja éppen ezért olyan kérdésekre keresi a választ, amelyek minden korosztály számára aktuálisak.

A beszélgetésen Dorn Krisztina gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus, család-pszichoterapeuta, valamint Dr. Tizedes György klinikai főorvos, plasztikai sebész osztják meg tapasztalataikat. A különböző nézőpontok találkozása segít feltárni, hogyan alakítják belső képeinket a társadalmi elvárások, a média, a családi minták, és miként jelennek meg ezek a testműtétek vagy éppen a pszichológiai terápiák világában.

A rendezvény a LOKART 3.0 Kortárs Képzőművészeti Biennálé programsorozat része, amelynek idei kiállítása „Az én testem, az én váram” címmel a testet helyezi középpontba. A művészeti és társadalmi diskurzus célja, hogy érzéki, szimbolikus és ökológiai nézőpontból is újragondoljuk viszonyunkat saját testünkhöz.

Az esemény ingyenesen látogatható, és 17:00–18:30 között várja az érdeklődőket az m21 Galériában.

 

