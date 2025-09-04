Mohács 1 órája

Nemzetiségi vásárt és mulatságot szerveznek szombaton a Széchenyi téren

Rendhagyó, egyben hagyományteremtő rendezvényre került sor három esztendeje Mohácson a Széchenyi téren: a horvát, a német, a roma és a szerb önkormányzat szervezésében nemzetiségi vásárt és mulatságot tartottak. Olyan jól sikerült, hogy szombaton már a negyedik következik.

A program délután két órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Fogadalmi templomban, majd kinyitnak a nemzetiségi műhelyek, kiállításokkal, vásárral. Délután háromtól kulturális műsorral szórakoztatják a közönséget, mindeközben pedig a nemzetiségek speciális ételei készülnek a helyszínen, amelyek megvásárolhatóak lesznek. Este fél héttől utcabál kezdődik, amelyen természetesen mind a négy nemzetiség zenéje felcsendül, a zenekarok negyvenöt percenként váltják egymást. A rendezvény ingyenesen látogatható!

