Nemzetközi csapatok, halálos keringő Pécsen

Jön a XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó!

Tóth Dávid
Remek program közeledik.

Szeptember 4–8. között rendezik meg a XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház szervezésében. A fesztivál klasszikus, kortárs és flamenco előadásokat kínál hazai és nemzetközi társulatok tolmácsolásában.

A programot a Miskolci Balett Mayerling – Keringő a halálba című darabja nyitja, majd kortárs művek, köztük a PB2 Company és a Gradient Kortárs Balett produkciói következnek. Szombaton táncmaraton várja a közönséget Bozsik Yvette, a Győri Balett és más alkotók fellépésével. Vasárnap flamenco- és bűnügyi táncdráma színesíti a kínálatot, hétfőn pedig a Duna Táncműhely és a Feledi Project zárja a fesztivált.

A rendezvényhez szabadtéri programok is kapcsolódnak, a TáncSzínTér előadásai a Színház téren lesznek láthatók.

 

