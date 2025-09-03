Nemzetközi csapatok, halálos keringő Pécsen

Szeptember 4–8. között rendezik meg a XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozót, a Pécsi Balett és a Pécsi Nemzeti Színház szervezésében. A fesztivál klasszikus, kortárs és flamenco előadásokat kínál hazai és nemzetközi társulatok tolmácsolásában.

A programot a Miskolci Balett Mayerling – Keringő a halálba című darabja nyitja, majd kortárs művek, köztük a PB2 Company és a Gradient Kortárs Balett produkciói következnek. Szombaton táncmaraton várja a közönséget Bozsik Yvette, a Győri Balett és más alkotók fellépésével. Vasárnap flamenco- és bűnügyi táncdráma színesíti a kínálatot, hétfőn pedig a Duna Táncműhely és a Feledi Project zárja a fesztivált.

A rendezvényhez szabadtéri programok is kapcsolódnak, a TáncSzínTér előadásai a Színház téren lesznek láthatók.