Tomboló siker a Pécsi Nemzetiben: állva ünnepelte a közönség A Pál utcai fiúk premierjét (GALÉRIA)

A pécsi produkció egy sodró lendületű, látványban és zenei világában is kiemelkedő előadás lett, amely méltó módon emeli színpadra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényének üzenetét.

Nagy sikert aratott A Pál utcai fiúk a Pécsi Nemzeti Színházban. Fotó: Löffler Péter.

Kiemelendő az erős vizualitás: a kreatív, egyszerre letisztult, mégis látványos díszleten túl a színek játéka is különleges jelentőséget kapott. A kék, a zöld, a piros és a fehér nem pusztán dekoratív funkciót tölt be, hanem olykor szimbolikus, olykor konkrét jelentést hordoz, finoman támogatva a történet dramaturgiai ívét. A látványvilág – Bátonyi György díszleteivel és Fekete Katalin jelmezeivel – egyszerre kortalan és modern, a gyermeki világ megidézése mellett a felnőtté válás súlyát is érzékelteti.

Balettosok, énekesek és színészek összefogása A Pál utcai fiúk sikere mögött

Vincze Balázs, maga is táncművész-koreográfus, bravúrosan dolgozott a sokszereplős társulattal. A színészek, az énekkar és a Pécsi Balett táncosai közötti összhang nem pusztán technikai fegyelmet mutatott, hanem azt a ritka színházi pillanatot is, amikor a különböző művészeti ágak valóban egyetlen szerves egésszé olvadnak. Nem a különbségek domináltak sem a táncban, sem az énekben: mindenki teljes értékűen vett részt a közös játékban. A mozdulatok időnként egészen akrobatikus fordulatokkal gazdagodtak, ami friss, fiatalos energiát adott az előadásnak. Ez az összművészeti együttműködés már a Chicago korábbi pécsi előadásában is megmutatkozott, ám míg ott inkább a női táncosok kaptak hangsúlyt, most a férfiak is meggyőző erővel bizonyítottak.