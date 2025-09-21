szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

21°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindent a Grundért

7 órája

Tomboló siker a Pécsi Nemzetiben: állva ünnepelte a közönség A Pál utcai fiúk premierjét (GALÉRIA)

Címkék#siker#Pécsi Nemzeti Színház#Dés László#produkció#Molnár Ferenc

Kevés olyan történet van a magyar irodalomban, amely egyszerre képes a gyermeki játékosságot és időtlen erkölcsi kérdéseket a maga teljességében megmutatni. Molnár Ferenc klasszikusa, A Pál utcai fiúk most a Pécsi Nemzeti Színház színpadán született újjá, Dés László zenéjével, Geszti Péter dalszövegeivel és Grecsó Krisztián szövegkönyvével, Vincze Balázs rendezésében. Az eredményt a közönség álló vastapssal honorálta.

Mohay Réka
Tomboló siker a Pécsi Nemzetiben: állva ünnepelte a közönség A Pál utcai fiúk premierjét (GALÉRIA)

A Pál utcai fiúk próbája a Pécsi Nemzeti Színházban

Fotó: Löffler Péter

A pécsi produkció egy sodró lendületű, látványban és zenei világában is kiemelkedő előadás lett, amely méltó módon emeli színpadra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényének üzenetét.

pécsi színészek a A Pál utcai fiúk a Pécsi Nemzeti Színházban.
Nagy sikert aratott A Pál utcai fiúk a Pécsi Nemzeti Színházban. Fotó: Löffler Péter.

Kiemelendő az erős vizualitás: a kreatív, egyszerre letisztult, mégis látványos díszleten túl a színek játéka is különleges jelentőséget kapott. A kék, a zöld, a piros és a fehér nem pusztán dekoratív funkciót tölt be, hanem olykor szimbolikus, olykor  konkrét jelentést hordoz, finoman támogatva a történet dramaturgiai ívét. A látványvilág – Bátonyi György díszleteivel és Fekete Katalin jelmezeivel – egyszerre kortalan és modern, a gyermeki világ megidézése mellett a felnőtté válás súlyát is érzékelteti.

Balettosok, énekesek és színészek összefogása A Pál utcai fiúk sikere mögött

Vincze Balázs, maga is táncművész-koreográfus, bravúrosan dolgozott a sokszereplős társulattal. A színészek, az énekkar és a Pécsi Balett táncosai közötti összhang nem pusztán technikai fegyelmet mutatott, hanem azt a ritka színházi pillanatot is, amikor a különböző művészeti ágak valóban egyetlen szerves egésszé olvadnak. Nem a különbségek domináltak sem a táncban, sem az énekben: mindenki teljes értékűen vett részt a közös játékban. A mozdulatok időnként egészen akrobatikus fordulatokkal gazdagodtak, ami friss, fiatalos energiát adott az előadásnak. Ez az összművészeti együttműködés már a Chicago korábbi pécsi előadásában is megmutatkozott, ám míg ott inkább a női táncosok kaptak hangsúlyt, most a férfiak is meggyőző erővel bizonyítottak.

Szeptember 20-tól a Nagyszínház lesz a GRUND! Pillanatok A Pál utcai fiúk próbafolyamatáról

Fotók: Löffler Péter

A zenei világ – Dés László lehengerlő zenéjével – alapvetően járult hozzá a sikerhez. A dallamok hol játékosan könnyedek, hol drámai súllyal telítettek, így szolgálva a történet hullámzását. Bókai Zoltán vezetésével az előadás zenei anyaga nemcsak kísérte, hanem formálta is a színpadi történéseket.

A főbb szerepekben is markáns alakításokat láthattunk: Takaró Kristóf Boka szerepében empatikus vezetőként állította szembe a gyermeki közösségben rejlő összetartás erejét az ellenségeskedéssel; Telek Sámuel érzékeny és törékeny Nemecsekje a darab legmélyebb drámai pillanatait hozta el; Juhász Bence Áts Ferije egyszerre volt karizmatikus és fenyegető, Balaskó Bence Gerébje pedig a hűség és árulás dilemmáját tette átélhetővé. A többi szereplő – köztük Katona Levente (Barabás), Bera Márk (Kolnay), Balogh Csongor (Csónakos) vagy Szabó Márton (Richter) – mind hozzátették saját színeiket a közös tablókhoz.

Az előadás végső ereje azonban nem csupán a látványban és a zenében rejlett, hanem abban a gondolatban, amely a katarzisban teljesedett ki: az ellenségeskedés céltalan, és az emberi természet bármilyen hibákkal terhes is, végső soron a jó felé törekszik. Ez az üzenet messze túlmutat a gyerekközösség történetén, és a 21. század nézője számára is egyetemes értelmet hordoz.

A szombati bemutatón a közönség állva, hosszan tartó vastapssal ünnepelte a társulatot – jelezve, hogy a Pécsi Nemzeti Színház új produkciója valóban szíven találta a nézőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu