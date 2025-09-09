szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Indul az All In!

2 órája

Pannon Filharmonikusok: Verdi opera és még száz más zenemű szerepel az új évad műsorában

Címkék#pannon filharmónikusok#Kodály Központ#Verdi

A Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) az All in, azaz "mindent bele" elnevezésű, most induló évadjának keretében több mint 30 nagyzenekari koncertje mellett Verdi Aida című operáját is színpadra állítja a fennállásának idén 15. évfordulóját ünneplő pécsi Kodály Központban. Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója, Kesselyák Gergely vezető karmester és Zag Gábor, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere keddi sajtótájékoztatón ismertette a zenekar meglehetősen sűrű menetrendjét.

Bama.hu

A Pannon Filharmonikusok idei évadjának címéről Horváth Zsolt kiemelte, hogy a zenekar most lépte át azt a határt, amelynek köszönhetően képes a teljesség igényével fordulni a zeneirodalomhoz. Hogy mindez mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, hogy a szimfonikus zenekar folytatja a korábban megkezdett szintlépést, és a Kodály Központ deszkáinak színpadán viszi színre (félig szcenizált formában) Giuseppe Verdi Aida című ikonikus operáját október 18-án és 19-én is. Mindez - mint az igazgató szavaiból kiderült - azért lehetséges, mert az óriási érdeklődés miatt a zenekar két egymást követő napon is előadja a monumentális alkotást.

Pannon Filharmonikusok
Pannon Filharmonikusok: Verdi opera és még száz más zenemű szerepel az új évad műsorában. Fotó: KOVACS LILIANA

Horváth Zsolt jelezte azt is, hogy a zenekar megtartotta a korábbi években felépített, a közönség által kedvelt bérletsorozatait. Csütörtökönként, péntekenként és szombatonkénti pécsi hangversenyeket kínál továbbra is a Kodály-sorozat bérlete, amelyet változatlan számban bocsájt a zenekedvelő közönség részére a PFZ. A sorozat első koncertjét szeptember 11-én, azaz csütörtökön tartják a Kodály Központban: A hangfestő című esten Sosztakovics, Mozart művei mellett a Magyarországon eddig korábban még nem játszott Hugo Alfvén svéd zeneszerző 4. szimfóniája csendül fel Kesselyák Gergely vezényletével.

A zenekar a most induló évadban is folyamatosan a fővárosi Müpa vendége lesz, a vidéki zenekarok közül egyedülálló módon, saját ottani bérletsorozattal. A Pannon Filharmonikusok vezetője ezen a helyen büszkén jegyezte meg, hogy a PFZ-nek 1100 bérletese van a fővárosban. A Pannon Filharmonikusok zenekar a Flört-sorozattal ebben az évadban is gondolt azokra, akik most ismerkednek a klasszikus zenével: október 31-én Halloweeni borzongás címmel olyan ismert filmek zenéinek részleteit adják elő, mint A cápa, a Psyco és a Mefisztó.

Több más koncert mellett a PFZ november 8-án Magyar Rotary Club megalakulásának 100. évfordulója alkalmából ad jótékonysági hangversenyt, amelynek műsorán mások mellett Ravel, Gershwin és Carl Nielsen művei szerepelnek.

A külföldi fellépésekre térve Horváth Zsolt jelezte, hogy a Pannon Filharmonikusok novemberben és januárban is a világhírű bécsi Musikverein vendége lesz: a zenekart az ottani koncerteken Bogányi Tibor és Kesselyák Gergely vezényli majd. A PFZ azonban nemcsak vendégszerepel, hanem más hazai zenekarokat is vendégül lát a pécsi Kodály Központban: nevezetesen a Győri Filharmonikus Zenekart, a Kodály Filharmoniksok Debrecen együttesét december 11-én és 12-én.

Horváth Zsolt a PFZ működésével kapcsolatban kitért arra is, hogy az idei évad több - elsősorban gazdasági természetű - megoldandó kihívást is tartogat a zenekar számára, amelyek megoldásában - az igazgató szavai szerint - a városvezetés a Pannon Filharmonikusok mellett áll.

"Pécs ékszerdobozában a Pannon Filharmonikusok egy hatalmas gyémánt"

Zag Gábor, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere a sajtóeseményen megígérte, hogy a városvezetés lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni a zenekar támogatásáért. Azzal a hasonlattal élt, hogy Pécs egy gyönyörű ékszeres doboz, amelynek hatalmas gyémántja a PFZ. Az alpolgármester külön méltatta, hogy a zenekar belföldön és külföldön egyaránt viszi Pécs jó hírét és emellett zenei neveléssel is foglalkozik.

Kesselyák Gergely a sajtóeseményen főként annak jelentőségéről beszélt, hogy operát állítanak színpadra a Kodály Központ deszkáin. Szavai szerint a pécsi központ koncertteremként már világhírű és minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy operaházként is az legyen. Azonban utalt rá, ahhoz, hogy ez meg is valósulhasson, az eddigieknél több forrásra lenne szüksége a zenekarnak, mivel az opera sokkal drágább "műfaj", mint egy szimfonikus zenekar.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu