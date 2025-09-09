2 órája
Pannon Filharmonikusok: Verdi opera és még száz más zenemű szerepel az új évad műsorában
A Pannon Filharmonikusok zenekar (PFZ) az All in, azaz "mindent bele" elnevezésű, most induló évadjának keretében több mint 30 nagyzenekari koncertje mellett Verdi Aida című operáját is színpadra állítja a fennállásának idén 15. évfordulóját ünneplő pécsi Kodály Központban. Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója, Kesselyák Gergely vezető karmester és Zag Gábor, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere keddi sajtótájékoztatón ismertette a zenekar meglehetősen sűrű menetrendjét.
A Pannon Filharmonikusok idei évadjának címéről Horváth Zsolt kiemelte, hogy a zenekar most lépte át azt a határt, amelynek köszönhetően képes a teljesség igényével fordulni a zeneirodalomhoz. Hogy mindez mennyire így van, mi sem bizonyítja jobban, hogy a szimfonikus zenekar folytatja a korábban megkezdett szintlépést, és a Kodály Központ deszkáinak színpadán viszi színre (félig szcenizált formában) Giuseppe Verdi Aida című ikonikus operáját október 18-án és 19-én is. Mindez - mint az igazgató szavaiból kiderült - azért lehetséges, mert az óriási érdeklődés miatt a zenekar két egymást követő napon is előadja a monumentális alkotást.
Horváth Zsolt jelezte azt is, hogy a zenekar megtartotta a korábbi években felépített, a közönség által kedvelt bérletsorozatait. Csütörtökönként, péntekenként és szombatonkénti pécsi hangversenyeket kínál továbbra is a Kodály-sorozat bérlete, amelyet változatlan számban bocsájt a zenekedvelő közönség részére a PFZ. A sorozat első koncertjét szeptember 11-én, azaz csütörtökön tartják a Kodály Központban: A hangfestő című esten Sosztakovics, Mozart művei mellett a Magyarországon eddig korábban még nem játszott Hugo Alfvén svéd zeneszerző 4. szimfóniája csendül fel Kesselyák Gergely vezényletével.
A zenekar a most induló évadban is folyamatosan a fővárosi Müpa vendége lesz, a vidéki zenekarok közül egyedülálló módon, saját ottani bérletsorozattal. A Pannon Filharmonikusok vezetője ezen a helyen büszkén jegyezte meg, hogy a PFZ-nek 1100 bérletese van a fővárosban. A Pannon Filharmonikusok zenekar a Flört-sorozattal ebben az évadban is gondolt azokra, akik most ismerkednek a klasszikus zenével: október 31-én Halloweeni borzongás címmel olyan ismert filmek zenéinek részleteit adják elő, mint A cápa, a Psyco és a Mefisztó.
Több más koncert mellett a PFZ november 8-án Magyar Rotary Club megalakulásának 100. évfordulója alkalmából ad jótékonysági hangversenyt, amelynek műsorán mások mellett Ravel, Gershwin és Carl Nielsen művei szerepelnek.
A külföldi fellépésekre térve Horváth Zsolt jelezte, hogy a Pannon Filharmonikusok novemberben és januárban is a világhírű bécsi Musikverein vendége lesz: a zenekart az ottani koncerteken Bogányi Tibor és Kesselyák Gergely vezényli majd. A PFZ azonban nemcsak vendégszerepel, hanem más hazai zenekarokat is vendégül lát a pécsi Kodály Központban: nevezetesen a Győri Filharmonikus Zenekart, a Kodály Filharmoniksok Debrecen együttesét december 11-én és 12-én.
Horváth Zsolt a PFZ működésével kapcsolatban kitért arra is, hogy az idei évad több - elsősorban gazdasági természetű - megoldandó kihívást is tartogat a zenekar számára, amelyek megoldásában - az igazgató szavai szerint - a városvezetés a Pannon Filharmonikusok mellett áll.
"Pécs ékszerdobozában a Pannon Filharmonikusok egy hatalmas gyémánt"
Zag Gábor, Pécs kultúráért felelős alpolgármestere a sajtóeseményen megígérte, hogy a városvezetés lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni a zenekar támogatásáért. Azzal a hasonlattal élt, hogy Pécs egy gyönyörű ékszeres doboz, amelynek hatalmas gyémántja a PFZ. Az alpolgármester külön méltatta, hogy a zenekar belföldön és külföldön egyaránt viszi Pécs jó hírét és emellett zenei neveléssel is foglalkozik.
Kesselyák Gergely a sajtóeseményen főként annak jelentőségéről beszélt, hogy operát állítanak színpadra a Kodály Központ deszkáin. Szavai szerint a pécsi központ koncertteremként már világhírű és minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy operaházként is az legyen. Azonban utalt rá, ahhoz, hogy ez meg is valósulhasson, az eddigieknél több forrásra lenne szüksége a zenekarnak, mivel az opera sokkal drágább "műfaj", mint egy szimfonikus zenekar.