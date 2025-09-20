1 órája
Csorba Győző pécsi költő 30 éve hunyt el – múltidéző fotóink bemutatják életét (GALÉRIA)
Sokunknak már történelem, elkötelezett munkásságának öröksége azonban a mai napig meghatározó jelentőségű Baranyában. Csorba Győző pécsi költő, könyvtáros belopta magát mindenki szívébe, aki egykor találkozott vele. Harminc éve, 1995. szeptember 13-án hunyt el.
Csorba Győző pécsi költő halálának harmincadik évfordulója alkalmából olyan múltidéző fotókat mutatunk be, amelyek még Csorba Győző életében készültek Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriportere jóvoltából. Korábbi munkatársunk elmondása szerint két-három alkalommal a könyvtár névadójának Damjanich utcai lakásán is járt, ott kapta lencsevégre a neves költőt.
– Rettentően közvetlen, barátságos ember volt, akit elismert a környezete – emlékezett vissza Laufer László.
Múltidéző: Csorba Győzőnél jártunk vendégségben
Az itt bemutatott fényképek közül több készült az egykori megyei könyvtárban, ahol Csorba Győző rengeteget dolgozott, de látható jugoszláv íróvendégek társaságában, valamint könyvheti író-olvasó találkozón neves kortársai körében. Laufer László megörökítette, amint Aczél György fog kezet a költővel, de azt is, amikor a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Grastyán-díjjal jutalmazta.
Zsúfolásig megtelt a terem a pécsi legendák találkozóján (GALÉRIA)
Csorba Győző: a pécsi költő, akinek nevét ma már könyvtár viseli
1943. október 1-jén nyitotta meg kapuit a Pécsi Városi Közművelődési Könyvtár az Apáca utca 8. szám alatti, copf stílusú műemléképületben. Az intézmény első igazgatója Weöres Sándor lett, ám a könyvtár valódi megszervezése már utódja, Csorba Győző (1916–1995) nevéhez fűződik. Az országos közművelődési könyvtári hálózat 1952-ben alakult ki. Ennek részeként a Pécsi Városi Közművelődési Könyvtárat és a mindössze három évig működő Pécsi Körzeti Könyvtárat összevonták, s így jött létre a Baranya Megyei Könyvtár – idézi fel a könyvtár történetét az intézmény weboldalán.
Csorba Győző költő, könyvtárvezető neve valósággal összeforrt Péccsel (videó)
A múltidéző képek között azt is láthatjuk, amint Csorba Győző Göncz Árpáddal találkozik, valamint egykori kollégánk tudósított a szeretett szerző temetéséről is, ahol számos tisztelője intett végső búcsút a hetvenkilenc éves korában elhunyt Csorba Győzőnek, akinek neve összeforrt Péccsel. „Nekem: A VÁROS mindörökre” – írta Séta és meditáció című, gyakran idézett versében.
Különlegesség, hogy a Csorba Győző emléke és életműve előtt tisztelgő weboldalon a költő hangját is meghallgathatjuk, az alábbi linken saját verseit olvassa fel a felvételeken: https://csorbagyozo.hu/node/582