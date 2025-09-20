Csorba Győző pécsi költő 30 éve hunyt el – múltidéző fotóink bemutatják életét (GALÉRIA)

Csorba Győző pécsi költő halálának harmincadik évfordulója alkalmából olyan múltidéző fotókat mutatunk be, amelyek még Csorba Győző életében készültek Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriportere jóvoltából. Korábbi munkatársunk elmondása szerint két-három alkalommal a könyvtár névadójának Damjanich utcai lakásán is járt, ott kapta lencsevégre a neves költőt.

Csorba Győző pécsi költő az egykori Baranya Megyei Könyvtárban 1994-ben. Fotó: Laufer László

– Rettentően közvetlen, barátságos ember volt, akit elismert a környezete – emlékezett vissza Laufer László.