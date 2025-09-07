Csodálatos eredmény! Szép sikereket gyűjtött be a Pécsi Nemzeti Színház

Kettős elismerést kapott a Pécsi Nemzeti Színház a VIDOR Fesztiválon: a legjobb kamaraszínpadi előadásért járó Pierrot-díjat a Václav Havel drámájából készült Audiencia nyerte el, míg az Arlecchino-díjat a legjobb férfi alakításért Köles Ferenc vehette át. A díjak nem csupán az alkotók munkáját dicsérik, hanem a társulat egészének elhivatottságát és szakmai erejét is.

A VIDOR Fesztiválon aratott sikereket a Pécsi Nemzeti Színház

Fotó: Kovács Liliána

Az Audiencia Václav Havel világhírű drámája, amely a huszadik század közép-európai történelmének egyik legérzékenyebb lenyomata. A darab ironikusan, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató módon ábrázolja az egyén és a hatalom konfliktusait, a szabadság és az alkalmazkodás örök dilemmáit. Füsti Molnár Éva rendezésében a Pécsi Nemzeti Színház művészei finom részletekig kidolgozott, hiteles és erőteljes színpadi élményt nyújtanak.

Külön figyelem övezte Köles Ferenc alakítását, amely egyszerre volt emberközeli, szuggesztív és mélyen átélhető. A fesztivál zsűrije szerint játéka méltán érdemelte ki a legjobb férfi alakításnak járó díjat, amely a színművész pályájának újabb jelentős mérföldköve.

A Pécsi Nemzeti Színház igazgatója szerint nehéz munkát díjaztak

„Óriási büszkeség számunkra ez a kettős elismerés. Václav Havel Audiencia című művének színrevitele nemcsak szakmai kihívás volt, hanem közösségi ügy is: hitelesen tolmácsolni egy korszak dilemmáit, emberi gyarlóságait és bátorságát. Köszönöm a társulat minden tagjának, hogy együtt értük el ezt a sikert” – mondta Lipics Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója az intézmény közleményében.

A VIDOR Fesztiválon elért siker újabb bizonyítéka annak, hogy a Pécsi Nemzeti Színház a hazai színházi élet egyik meghatározó szereplője. A díjak nemcsak országos figyelmet hoztak a társulatnak, hanem Pécs kulturális rangját is erősítették.