Pécsre érkezik Hamupipőke – mutatjuk, mikor láthatja mindenki! (GALÉRIA+VIDEÓ)

A rendező, Nina Kleflin, a neves zágrábi művész új, szellemdús látásmóddal kelti életre a klasszikust, amely így egyszerre lesz mesés és modern. Hamupipőke szerepében Árki Lili Katalin látható, partnerei között pedig Stubendek Katalin, Györfi Anna és Illés Alexa lépnek színpadra. A látványvilág Horesnyi Balázs és Vanja Ciraj munkája, a zenei vezető Bókai Zoltán. A humorral és érzelemmel teli előadás kicsiknek és nagyoknak is felejthetetlen élményt ígér.