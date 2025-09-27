50 perce
Pécsre érkezik Hamupipőke – mutatjuk, mikor láthatja mindenki! (GALÉRIA+VIDEÓ)
Fotó: KOVACS LILIANA
Szeptember 27-én 17 órától a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínpadán mutatják be Romhányi József és Fényes Szabolcs zenés mesejátékát, a Hamupipőkét. A történet mindannyiunk számára ismerős: a szegény, jószívű lány mostohája és mostohatestvérei bántásait tűri, mígnem a királyi bálon – egy varázslatos fordulatnak köszönhetően – elnyeri a herceg szívét.
Pécsen nyeri el a herceg szívét HamupipőkeFotók: Kovács Liliána
A rendező, Nina Kleflin, a neves zágrábi művész új, szellemdús látásmóddal kelti életre a klasszikust, amely így egyszerre lesz mesés és modern. Hamupipőke szerepében Árki Lili Katalin látható, partnerei között pedig Stubendek Katalin, Györfi Anna és Illés Alexa lépnek színpadra. A látványvilág Horesnyi Balázs és Vanja Ciraj munkája, a zenei vezető Bókai Zoltán. A humorral és érzelemmel teli előadás kicsiknek és nagyoknak is felejthetetlen élményt ígér.