Pompás jelmezekben

50 perce

Pécsre érkezik Hamupipőke – mutatjuk, mikor láthatja mindenki! (GALÉRIA+VIDEÓ)

Címkék#Györfi Anna#kamaraszínpad#Hamupipőke#Stubendek Katalin#Pécsi Nemzeti Színház

Jusztin Levente
Pécsre érkezik Hamupipőke – mutatjuk, mikor láthatja mindenki! (GALÉRIA+VIDEÓ)

Fotó: KOVACS LILIANA

Szeptember 27-én 17 órától a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínpadán mutatják be Romhányi József és Fényes Szabolcs zenés mesejátékát, a Hamupipőkét. A történet mindannyiunk számára ismerős: a szegény, jószívű lány mostohája és mostohatestvérei bántásait tűri, mígnem a királyi bálon – egy varázslatos fordulatnak köszönhetően – elnyeri a herceg szívét.

Pécsen nyeri el a herceg szívét Hamupipőke

Fotók: Kovács Liliána

A rendező, Nina Kleflin, a neves zágrábi művész új, szellemdús látásmóddal kelti életre a klasszikust, amely így egyszerre lesz mesés és modern. Hamupipőke szerepében Árki Lili Katalin látható, partnerei között pedig Stubendek Katalin, Györfi Anna és Illés Alexa lépnek színpadra. A látványvilág Horesnyi Balázs és Vanja Ciraj munkája, a zenei vezető Bókai Zoltán. A humorral és érzelemmel teli előadás kicsiknek és nagyoknak is felejthetetlen élményt ígér.

 

További hírek a témában
