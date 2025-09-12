Pénteki programajánló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): A hosszú menetelés (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40), Downton Abbey: a nagy finálé (20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): A hajfonat (17.30), Jane Austen tette tönkre az életemet (18.00), Downton Abbey: A nagy finálé (20.00), Jimmy Jaguár (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00, 17.30, 20.15, 22.30), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30, 22.00), Démonok között – Utolsó rítusok (13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (18.00), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45, 22.30), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.15), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30, 22.30), Spermageddon (22.30), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00, 22.15).

Koncert

Káptalan Kert: Parno Graszt és Aurevoir koncert (kapunyitás: 19.00).

Pécs: Zeneszüret Fesztivál. Programok: Belváros: Klasszik Street (17.30), Dóm Tér – Nagy Színpad: Magyarok Hollywoodban. Előadók: Budapesti Jazz Orchestra, Miklósa Erika, Tóth Vera, Vastag Csaba (19.00), Tettyei Romok: Cinema Klasszik. Várdai – Non Solo Cello. Piknikhangulat a csillagos ég alatt (20.00).

Villány: X. Sváb zenei hétvége. A kulturális programok mellett, hazai és külföldi együttesek szórakoztatják az országból érkező sváb fesztiválozókat (17.00).

Turmix

JPM Históriás Udvar (Káptalan u. 5.): Keresztes és félhold históriás udvar. Megelevenedik a középkori Pécs. Programokból: tábornyitás, kézműves programok, történelmi felvonulás, koncert és táncház (17.00).

Melinda Park: SzabadTér – Minden hang számít. Mutasd meg a tehetséged egy laza, piknikezős hangulatú esten. Várunk minden előadót – legyen szó zenéről, költészetről, táncról vagy bármilyen színpadi produkcióról-, aki szívesen fellépne egy barátságos, nyitott közönség előtt a természetben (18.00).

Pécs: LIT Fesztivál. Programokból: Tudásközpont: A csillag és a százados – kötetbemutató Zágoni Balázzsal (11.00), Jókai és a nők – Rendhagyó irodalomóra Szécsi Noémivel (13.00), Tetten érni a folyamatot – Fotókiállítás a Bertók-archívumból – megnyitó (15.30), Kerekasztal-beszélgetés Bertók László költészetéről (16.00), Fikció 3. – Az út – könyvbemutató beszélgetés Gerlóczy Mártonnal (17.00), Pernye és fű – kötetbemutató beszélgetés Závada Pállal (19.00), Lovag Dulcinea – kötetbemutató beszélgetés Kemény Istvánnal (20.00), Reggeli Bár: A két Závada – beszélgetés Závada Pállal és Péterrel (21.00), Kertvárosi Fiókkönyvtár: Tanévkezdő alkotó foglalkozás (16.30).

Zsolnay Kulturális Negyed (m21 Galéria): Testképzavarok kamasz- és felnőttkorban – beszélgetés Dorn Krisztinával és dr. Tizedes Györggyel (17.00).