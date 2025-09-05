Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jó utat, Marie (18.00), Dj Ahmet (18.00), Jane Austen tette tönkre az életemet (20.00), Rajtakapva (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30, 22.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 19.50, 20.15, 21.45, 22.20), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (22.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Hozd vissza őt (22.30), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20, 22.30), Rajtakapva (16.30, 20.00, 22.05), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30, 22.30), Spermageddon (21.40), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Színház

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Varsányi Anna: Frida – zenés románc. A monodráma két mexikói festőóriás, Frida Kahlo és Diego Rivera szerelmének állít emléket sok humorral, emberséggel és zenével. Előadó: Lukács Melinda Karády Katalin-díjas (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. PB2 Company: Elveszett egész/Gradient Kortárs Balett Debrecen: Fine Day (19.00).

Koncert

Káptalan Kert: Punnany Massif koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.30).

Széchenyi tér: Pécs Város Napja 2025. – Majka koncert (21.00).

Turmix

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „Az arc mint természeti képződmény – Forgách András rajzai Petri Györgyről”. A kiállított képekről Forgách Andrással Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője beszélget. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 26-ig. Megnyitó ma (17.00).

Pécs (Dóm tér 2., Székesegyház déli kapuja): Vajon éjszaka a szentek is alszanak? – Pécsi Székesegyház este, tematikus séta (20.00).