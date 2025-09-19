Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Gaucho Gaucho (18.00), Siket (18.00), Downton Abbey: A nagy finálé (19.30), Orlando (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (13.10), Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.20, 16.30, 19.30, 21.50), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 18.50, 20.15, 21.45), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film (14.45), Fegyverek (22.00), Fesztiválország (14.30, 18.00), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00, 22.15), Lili és a kenguru (16.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva (20.30), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.10, 17.20), Senki 2. (22.30), Többesélyes szerelem (19.40), Világvége után (20.30, 22.30).

Turmix

Csipkefa Gyermekkönyvtár (Király u. 9.): Mesék szárnyán – Csipkefa ágán. Papírszínház meséi és a diafilmek képei kelnek életre (16.00).

Mecsextrém Park (Pécs-Árpádtető): Éjszakai bobozás. Próbáltad már sötétben? A dombokat és a völgyeket összekötő bobpálya kanyarjait reflektorokkal világítják meg, így az erdei sötétség mellett misztikus hangulat társul a csúszás élményéhez (19.00).

Orfű (Malmok): 3. Kvízmalom – Kocsmakvíz a Garatban. A téma szerteágazó, lesz zene, történelem, popkultúra és malmos témák (18.00).

Ős-Dráva Látogatóközpont (Szaporca): Tematikus állati napok – shagya-arab ló. A programon választ kapunk arra, hogy miért tenyésztették ki ezt a gyönyörű lovat elődeink (10.00).

PKK Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1/D.): Gingalló. Mondókázó foglalkozás 0-3 éves gyerekeknek és szüleiknek (10.00).

PKK Uránvárosi Művelődési Ház (Radnóti M. u. 8.): Pécs a környezettudatos város – interaktív kvízest (17.00).