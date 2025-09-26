Pénteki programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Túlagyalt randevú (17.00), Férfiak és csirkék (18.00), Egyik csata a másik után (19.00), Álmok (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Mágikus, merész, meseszép utazás (15.50), BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (18.30), Egyik csata a másik után (20.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15, 22.30), Az elrabolt lány (17.45, 20.15, 22.30), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30, 22.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00, 21.45), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (18.00), Kiskedvencek elszabadulva (14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45, 22.00), Lili és a kenguru (13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (13.30, 15.45), Senki 2. (22.30), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15), Világvége után (22.10).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Cini-cini muzsika (10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk – zenés játék két felvonásban (19.00).

Koncert

Káptalan Kert: A Pécsi Dal Napja. Fellépnek: Mehringer Akusztik, Vodka For Kids, Doggos, Hanga Banda, Kubalibre, L1, Vakolath, Made In B, Kevlár Enddöbend, Kristály Quartet (19.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.): Belvárosi Könyvmoly Klub. Szereted a könyveket, az irodalmat, és szívesen beszélgetnél más olvasókkal egy bögre tea mellett? Csatlakozz hozzánk (17.00).

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „A természet örök változása bennünk áramlik” – A Gyermekvédelmi Központ Baranya Vármegye gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban élő alkotóinak népi-képzőművészeti kiállítása. A kiállítás megtekinthető 2025. október 20-ig, hétköznapokon 9-17 óra között.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Muchachos! – Argentína focilázban – filmvetítés. A V. Pécsi Tangó Ünnep programja (18.00)