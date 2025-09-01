5 órája
Sopianae újra életre kelt: kétnapos római fesztivál vitt színt Pécs életébe (GALÉRIA + VIDEÓ)
Az elmúlt pár napban a római korba csöppenhettek a történelem szerelmesei Pécsen. Augusztus 29–30-án zajlott a hagyományőrző Római Fesztivál, amely az eső ellenére gazdag programkínálattal várta a látogatókat a világörökségi helyszíneken és a belváros több pontján.
A Római Fesztivál már péntek délelőtt légiós táborral nyitotta meg kapuit, a város pedig újra Sopianae, a római kori település képét öltötte magára. A tervek szerint a Szent István tér, a Cella Septichora, és a Civil Közösségek Háza adott otthont a változatos eseményeknek: római díszműhely, portré műhely, színházi moralitásjáték, római játszótér, éjszakai tárlatjáratok, római felvonulás. Fellépett a Naiades Danubianae együttes.
A Római Fesztivál szombati programja
A pénteki programok rendben zajlottak, ám a szombati esős idő próbára tette a szervezőket és a közönséget is. A Szent István térre tervezett délelőtti és délutáni hagyományőrző bemutatókat le kellett mondani, ám a rendezvény nem maradt el, több programelem fedett helyszínekre költözött. A Civil Közösségek Háza termeiben zajlottak foglalkozások, a Mauzóleum programjait pedig a Cella Septichora fogadta be. A helyi termelők és kézművesek portékáit felvonultató Macellum, vagyis a római vásárcsarnok szintén népszerű állomása lett a napnak, ahol ókori ízeket, borokat és különleges finomságokat kóstolhattak az érdeklődők.
Az eső ellenére is minden elismerés megilleti a szervezőket, akik rugalmasan és gördülékenyen alakították át a programot. A Római Fesztivál idén is bebizonyította: Pécs múltja élő és eleven, Sopianae szelleme pedig újra és újra képes megragadni a város lakóit és vendégeit.
Időkapu nyílt Pécs szívében – Sopianae újraéledt!Fotók: Löffler Péter
Bama.hu videó
