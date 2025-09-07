szeptember 7., vasárnap

Sörház az ezredfordulón: ahol minden éjjel, minden buliban történet született (GALÉRIA)

Legendás bulikat hozott a Sörház az ezredfordulón – aki akkoriban volt fiatal, biztosan megfordult itt.

Aki ott volt, tudja: a Sörház nem a dizájn miatt lett legendás. A sötét faburkolatok, a kissé billegő asztalok és az elmaradhatatlan füstgomolyok inkább borús hangulatot idéztek, de ez senkit sem zavart. Az olcsó sör és a jó társaság bőven elég volt ahhoz, hogy a belépésnél mindenki úgy érezze: ez a város legfontosabb klubja.

A zenei kínálat igazi időutazásnak tűnt. Egyik pillanatban felcsendült az Eiffel 65 „Blue (Da Ba Dee)”, amitől az egész tánctér kék fényben úszva ugrált, majd Robbie Williams „Rock DJ”-je hozott könnyed, ironikus flörtöket. Magyar fronton ekkoriban mindenki fújta Ákos „Ilyenek voltunk” sorait, mintha ezzel is igazolni akarnánk, hogy tényleg egy generáció közös élményét éljük át.

A Sörház varázsát azonban nem a lejátszási lista adta, hanem az a sajátos atmoszféra, amelyben mindenki mindenkivel haver lehetett. A politológus hallgató ugyanúgy asztaltársaságra talált a mérnökökkel, mint a bölcsészek a jogászokkal – legalábbis addig, amíg valaki nem rendelt túl sok felest. A hajnal felé vezető út pedig mindig ugyanúgy zajlott: nevetve, énekelve, és egy kicsit botladozva.

A Sörház 2001-ben több volt, mint szórakozóhely. Az volt a korszak egyik jelképe, ahol a pécsi diákélet valójában zajlott – zenei kísérettel, furcsa ruhákkal és olyan történetekkel, amelyeket ma már talán senki nem mesél el.

A Sörháznak volt egy sajátos atmoszférája, amelyben mindenki mindenkivel haver lehetett

 

 

