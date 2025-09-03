Sorsfordító nemzeti tragédiánk lesz az előadás középpontjában

Gali Máté történész, a Mathias Corvinus Collegium Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatótanára vetített képes előadásában áttekinti a békediktátum megkötése óta eltelt 105 esztendő történelmét. Foglalkozik az Osztrák–Magyar Monarchia, valamint annak részeként a történelmi Magyarország felbomlásának okaival, a két világháború közötti magyar revíziós törekvésekkel, a kérdéskör 1945-öt sok éven át követő elhallgatásával, de érinti a kisebbségi magyar közösségek helyzetét is, a rendszerváltoztatás után.

Gali Máté 2009-ben pedagógia–történelem alapképzésen, 2012-ben pedig történelem mesterképzésen szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen. 2013-ban nyert felvételt az egri Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájába, ahol 2017-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg a „Berzeviczy Albert élete és munkássága (1853–1936)” címet viselő doktori disszertációját. 2016 és 2020 között tudományos munkatársként a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Horthy-kori Kutatócsoportjában dolgozott, 2020–2021-ben a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa volt.

Főbb kutatási területei: Berzeviczy Albert élete és munkássága, Windisch-Graetz Lajos herceg élete és politikai pályája (1882–1968), továbbá Magyarország története a Horthy-korszakban (1920–1944). 2017 óta a Magyar Történelmi Társulat tagja.