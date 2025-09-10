Szerdai programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jó utat, Marie (17.00), Jó reggelt, búbánat! (17.00), Siket (19.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (14.10), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15), Egérfutam (13.20), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (14.20, 17.20), Rózsák háborúja (16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): Playback Színház: Változás című előadás (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as… 70-es…80-as…” Jó zenék, remek, egyszerű koreográfiák, kellemes fizikai igénybevétel, jó hangulat (10.00).

Pécs: LIT Fesztivál. Programokból: Tudásközpont: Rendhagyó irodalomóra Kemény Zsófival (14.00), Nyelni – könyvbemutató Kemény Zsófival (16.00), Nem a haláltól – kötetbemutató beszélgetés Fancsali Kingával (17.00), Kalocsa – könyvbemutató beszélgetés Erdős Virággal (18.00), Bravúros mutatványok, amiket senki se látott – könyvbemutató beszélgetés Fábián Tamással (18.00), Muna, avagy az élet felet – könyvbemutató Terézia Moraval (19.00), Semmike-dalok kötetbemutató Röhrig Gézával (20.00), Apáczai Csere János Fiókkönyvtár:) Vér, víz, oroszlánsörény – kötetbemutató Rojik Tamással (10.00), Belvárosi Fiókkönyvtár: Várkonyi Nándor: Prózák, versek, levelezés Kodolányi Jánossal 1954-1965. című könyv bemutatója (17.00).