Szerdai programsoroló

Mozi

Uránia Mozi (Hungária út 19.): A hosszú menetelés (15.30), Jimmy Jaguár (18.00), Downton Abbey: a nagy finálé (20.10).

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Rajtakapva (18.00), Egy fényképész napja (20.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00, 18.00, 20.15), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Lili és a kenguru (16.00), Nászkáosz (13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45), Rosszfiúk 2. (13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Godot-ra várva (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): Szenior örömtánc „60-as… 70-es…80-as…” Jó zenék, remek, egyszerű koreográfiák, kellemes fizikai igénybevétel, jó hangulat (10.00).

JPM Természettudományi Múzeum (Szabadság u. 2.): Az illusztrációk aranykora. A Rippl-Rónai Múzeum Könyvgyűjteményének és Rovargyűjteményének anyagaiból álló időszaki tárlat az újkori művészi szintű természettudományos ábrázolásnak állít emléket. A kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 27-ig, keddtől–szombatig 10.00–16.00 óráig.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „Az arc mint természeti képződmény – Forgách András rajzai Petri Györgyről”. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 26-ig (10.00).

Pécsi Galéria (Széchenyi tér 14.): „Lehetséges testek / Lokart 3.0” című kiállítás. A LOKART 2025-ös, harmadik kiadásának a tematikus fókuszában a test, egészen pontosan a kortárs képzőművészet különböző generációinak test-képes és test-képe és test-értelmezése áll. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 21-ig, kedd–csütörtök: 13.00–18.00-ig, péntek–vasárnapig: 11.00–18.00 óráig.

Pécs (Széchenyi tér): Pécsi Napok 2025. Programokból: ICDIP – International Cultural Day in Pécs (18.00), Sena Dagadub feat. Lamine Siskora: A hazai könnyűzenei világ megkerülhetetlen ghánai-magyar énekesnője, Sena Dagadu formációja ezúttal Lamine Siskora szenegáli művésszel kiegészülve lép fel (21.00).



