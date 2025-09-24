Szerdai programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Jane Austen tette tönkre az életemet (17.00), Miénk lesz a holnap (17.00), Downton Abbey: A nagy finálé (18.45), Dj. Ahmet (19.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (15.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.30), Démonok között: Utolsó rítusok (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (13.45, 20.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (13.10), Csupasz pisztoly (16.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (13.30, 16.30, 19.45), Démonok között – Utolsó rítusok (13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.15, 20.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), Egyik csata a másik után (19.30, 20.10), F1 – A film (14.30), Fesztiválország (14.30, 18.00), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (13.00, 17.20), Kontakt (15.40, 18.10, 20.30), Lili és a kenguru (16.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Páratlan párosok (13.45), Rosszfiúk 2. (13.15, 16.00), Többesélyes szerelem (17.25), Világvége után (20.30).

Színház

Janus Egyetemi Színház (Zsolnay V. u. 16.): Modern Mermates (19.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk – zenés játék két felvonásban (19.00).

Turmix

Civil Közösségek Háza (Szent István tér 17.): „Arad tegnap és ma” – Válogatás az Aradi Sabin Drägoi Művészeti Főgimnázium diákjai és Daniel Boca aradi fotográfus munkáiból című kiállítás. A kiállítás megtekinthető 2025. október 16-ig h-p: 9.00-17.00 óra között.

Művészetek és Irodalom Háza (Széchenyi tér 7-8.): „Az arc mint természeti képződmény – Forgách András rajzai Petri Györgyről”. Kiállítás megtekinthető 2025. szeptember 26-ig (10.00).

Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.): Anya dédelgető. A közösen töltött idő egy részében önismereti, kommunikációs feladatokkal dolgozunk a fejlődésünkön, majd kötetlenül lehet beszélgetni (10.00).

PKK Patacsi Művelődési Ház (Fő u. 20.): Patacsi Pepecs. Ma a Kulturházak Éjjel Nappl programsorozat részeként készítünk kreatív alkotásokat „Csillagászati ősz – Őszi csillagképek” címmel (17.00).