Nagy buli volt!

50 perce

Szerencse fel – a magyar rock legendáival ünnepeltek a bányászvárosban (GALÉRIA)

Címkék#hatoslottó#koncert#Korál#P Mobil

Fergeteges hangulat töltötte meg Komlót szeptember 28-án, amikor a Korál és a P. Mobil lépett színpadra a Szerencsejáték Zrt. országjáró koncertsorozatának részeként az Eszperantó téren. A Szerencsekoncert igazi közösségi élményt kínált, a legendás dalok összehozták az embereket.

Jusztin Levente

A több mint 80 állomást érintő Szerencsekoncert-turné célja, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepelve élőzenével és ingyenes programokkal ajándékozza meg az ország különböző pontjain élőket. Ezúttal Komló adott otthont a különleges eseménynek, ahol a klasszikus magyar rock két meghatározó együttese gondoskodott a felejthetetlen hangulatról.

Szerencsekoncert Komló
A Szerencsekoncert következő állomása Komló volt, a magyar rock legendái is színpadra léptek
Fotó: Löffler Péter

Üdvözli a város a Szerencsekoncert-sorozatot

Polics József, Komló polgármestere hangsúlyozta: „Mindig szoktam mondani, hogy Komló a kultúra fővárosa, és ennek nagyon sok ága van. Most éppen a könnyűzene érkezett a városba, méghozzá a retró világából. A Szerencsejáték Zrt.-vel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és minden ilyen eseményt nagy szeretettel fogadunk.”

Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő kiemelte a rendezvény kulturális jelentőségét: „A komlói közönség most olyan fantasztikus értékeket képviselő előadókkal találkozhat, mint a Korál vagy a P. Mobil. Nagy öröm számunkra, hogy a város bekerült a Szerencsekoncertek helyszínei közé. Ez egyszerre kulturális ünnep és közösségi találkozás.”

Szerencsekoncert Komlón: legendák érkeztek a városba

Fotók: Löffler Péter

A zenésznek is meg kell dolgoznia a szerencséjéért

A Korál tagja, Dorozsmai Péter arról beszélt a koncertjük előtt, hogy számukra minden fellépés ugyanolyan fontos: „A legkisebb fellépéstől az arénás koncertekig a zenésznek mindig a legjobb formáját kell adnia. Ezek a dalok minden alkalommal könnyeket csalnak a közönség szemébe, és biztos vagyok benne, hogy Komlón sem lesz ez másként.”

A P. Mobil alapítója, Schuster Lóránt a fellépések komoly előkészületeiről szólt:Sokan azt gondolják, hogy csak felmegyünk a színpadra, de minden koncert gondosan felépített. Ez az este is azt bizonyítja, hogy a magyar rocknak komoly helye van a közönség szívében. Ráadásul készülünk új albumra és egy különleges könyvre is, amelyben QR-kódokon keresztül lesznek elérhetők a dalaink.

A koncert hatalmas sikert aratott: a fiatalabbak kíváncsian fedezték fel a legendás számokat, míg az idősebbek nosztalgiával énekelték együtt kedvenceiket. Komló főtere így egy estére a magyar rock egyik legnagyobb ünnepének helyszínévé vált – mindenki szerencséjére.

 

