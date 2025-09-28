Szerencse fel – a magyar rock legendáival ünnepeltek a bányászvárosban (GALÉRIA)

A több mint 80 állomást érintő Szerencsekoncert-turné célja, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepelve élőzenével és ingyenes programokkal ajándékozza meg az ország különböző pontjain élőket. Ezúttal Komló adott otthont a különleges eseménynek, ahol a klasszikus magyar rock két meghatározó együttese gondoskodott a felejthetetlen hangulatról.

A Szerencsekoncert következő állomása Komló volt, a magyar rock legendái is színpadra léptek

Fotó: Löffler Péter

Üdvözli a város a Szerencsekoncert-sorozatot

Polics József, Komló polgármestere hangsúlyozta: „Mindig szoktam mondani, hogy Komló a kultúra fővárosa, és ennek nagyon sok ága van. Most éppen a könnyűzene érkezett a városba, méghozzá a retró világából. A Szerencsejáték Zrt.-vel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és minden ilyen eseményt nagy szeretettel fogadunk.”

Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő kiemelte a rendezvény kulturális jelentőségét: „A komlói közönség most olyan fantasztikus értékeket képviselő előadókkal találkozhat, mint a Korál vagy a P. Mobil. Nagy öröm számunkra, hogy a város bekerült a Szerencsekoncertek helyszínei közé. Ez egyszerre kulturális ünnep és közösségi találkozás.”