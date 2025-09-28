10 órája
Szerencse fel – a magyar rock legendáival ünnepeltek a bányászvárosban (GALÉRIA)
Fergeteges hangulat töltötte meg Komlót szeptember 28-án, amikor a Korál és a P. Mobil lépett színpadra a Szerencsejáték Zrt. országjáró koncertsorozatának részeként az Eszperantó téren. A Szerencsekoncert igazi közösségi élményt kínált, a legendás dalok összehozták az embereket.
A több mint 80 állomást érintő Szerencsekoncert-turné célja, hogy a Hatoslottó megújulását ünnepelve élőzenével és ingyenes programokkal ajándékozza meg az ország különböző pontjain élőket. Ezúttal Komló adott otthont a különleges eseménynek, ahol a klasszikus magyar rock két meghatározó együttese gondoskodott a felejthetetlen hangulatról.
Üdvözli a város a Szerencsekoncert-sorozatot
Polics József, Komló polgármestere hangsúlyozta: „Mindig szoktam mondani, hogy Komló a kultúra fővárosa, és ennek nagyon sok ága van. Most éppen a könnyűzene érkezett a városba, méghozzá a retró világából. A Szerencsejáték Zrt.-vel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és minden ilyen eseményt nagy szeretettel fogadunk.”
Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő kiemelte a rendezvény kulturális jelentőségét: „A komlói közönség most olyan fantasztikus értékeket képviselő előadókkal találkozhat, mint a Korál vagy a P. Mobil. Nagy öröm számunkra, hogy a város bekerült a Szerencsekoncertek helyszínei közé. Ez egyszerre kulturális ünnep és közösségi találkozás.”
Szerencsekoncert Komlón: legendák érkeztek a városbaFotók: Löffler Péter
A zenésznek is meg kell dolgoznia a szerencséjéért
A Korál tagja, Dorozsmai Péter arról beszélt a koncertjük előtt, hogy számukra minden fellépés ugyanolyan fontos: „A legkisebb fellépéstől az arénás koncertekig a zenésznek mindig a legjobb formáját kell adnia. Ezek a dalok minden alkalommal könnyeket csalnak a közönség szemébe, és biztos vagyok benne, hogy Komlón sem lesz ez másként.”
A P. Mobil alapítója, Schuster Lóránt a fellépések komoly előkészületeiről szólt: „Sokan azt gondolják, hogy csak felmegyünk a színpadra, de minden koncert gondosan felépített. Ez az este is azt bizonyítja, hogy a magyar rocknak komoly helye van a közönség szívében. Ráadásul készülünk új albumra és egy különleges könyvre is, amelyben QR-kódokon keresztül lesznek elérhetők a dalaink.”
A koncert hatalmas sikert aratott: a fiatalabbak kíváncsian fedezték fel a legendás számokat, míg az idősebbek nosztalgiával énekelték együtt kedvenceiket. Komló főtere így egy estére a magyar rock egyik legnagyobb ünnepének helyszínévé vált – mindenki szerencséjére.