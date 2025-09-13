szeptember 13., szombat

Baranya

4 órája

Szombati programajánló

Mozi
Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (szo: 17.30, v: 19.30), Drágakövek (v: 17.30), Jó utat, Marie (szo: 18.00), Gaucho Gaucho (v: 18.00), Jane Austen tette tönkre az életemet (szo: 20.00), Rajtakapva (szo: 20.00), Jimmy Jaguár (v: 20.00).
Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rosszfiúk 2. (szo-v: 13.20), A hosszú menetelés (szo-v: 15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (szo: 20.00, v: 17.40), Downton Abbey: a nagy finálé (v: 20.10).
Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (szo-v: 16.00, 18.00, 20.15, szo: 22.30), Apáca a városban (szo-v: 11.10), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (szo-v: 10.00), Cinematiné – A hupikék törpikék (szo-v: 11.00), Csupasz pisztoly (szo-v: 14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (szo-v: 10.00, 13.30, 16.30, 19.30, szo: 22.00), Démonok között – Utolsó rítusok (szo-v: 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30, szo: 21.15, 22.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (szo-v: 13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (szo-v: 14.45), Fegyverek (szo: 22.10), Hogyan tudnék élni nélküled? (szo-v: 11.50), Így neveld a sárkányodat (szo-v: 10.30), Jurassic World: Újjászületés (szo-v: 10.40), Lili és a kenguru (szo-v: 11.30, 16.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (szo-v: 10.15), Már megint nem férek a bőrödbe (szo-v: 12.30), Nászkáosz (szo-v: 13.00), Páratlan párosok (szo-v: 13.50, 18.20), Rajtakapva (szo-v: 19.45, szo: 22.30), Rosszfiúk 2. (szo-v: 10.00, 13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (szo-v: 15.00), Senki 2. (szo-v: 20.30, szo: 22.30), Spermageddon (szo: 22.30), Többesélyes szerelem (szo-v: 15.40, 20.00), Világvége után (szo-v: 17.45, 20.00, szo: 22.15).

Színház
Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Körbe, körbe, karikába (10.00), Ali király ünnepi vacsorája (16.00).

Koncert
Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Zeneszüret Fesztivál – Miklósa Erika áriaestje (19.00).

Turmix
Pécs (Apáczai Kollégium mögötti terület és Csontváry sétány): VIII. Apáczai családi nap és X. Játékmotoros találkozó. Programokból: Pécsi Ércbányász Koncertfúvós Zenekar, Apáczai Művelődési Iskola, Hangoló Zenés Gyerekszínház, Versendi Kovács József és Zenekara, Ringató László Virággal, Dél-Dunántúli Motoros Egyesület bevonulása, Eurodance Táncszínház, Fonti Five, Pécsi Fordan Táncklub, Játékmotor és Futóbicikli Szépségverseny, Pécsi Nyitott Színházi Műhely, Habparty, TáncosNők, TwoCross koncert (10.00).

