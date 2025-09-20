szeptember 20., szombat

Friderika névnap

16°
+28
+12
Baranya

1 órája

Szombati programajánló

Címkék#Széchenyi tér#Uránia Mozi#szöveg#Carson Coma#Karromato Társulat

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Pásztorok (17.30), Jane Austen tette tönkre az életemet (18.00), Pink Floyd: Live At Pompeii (20.00), Jimmy Jaguár (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (13.30, 15.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.30), Démonok között: Utolsó rítusok (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20, 22.30), A hupikék törpikék (11.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00, 13.10), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00),  Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (10.30, 13.20, 16.30, 19.30, 21.50), Démonok között – Utolsó rítusok (11.50, 13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 18.50, 20.15, 21.45), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film (14.45), Fegyverek (22.00), Fesztiválország (11.30, 14.30, 18.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.30), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (10.00, 13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00, 22.15), Lili és a kenguru ( 10.45, 16.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (11.40), Mágikus, merész, meseszép utazás (11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15), Már megint nem férek a bőrödbe (10.50), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva ( 20.30), Rosszfiúk 2. (10.15, 13.00, 15.10, 17.20), Senki 2. (22.30), Többesélyes szerelem ( 19.40), Világvége után (20.30, 22.30).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Tipegő-topogó (10.00), The Wooden Circus (A fából faragott cirkusz (a cseh Karromato Társulat szöveg nélküli vendégelőadása, 16.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): Erkélykoncert (18.00), A Pál utcai fiúk (Premier bérlet, 19.00).

VOKE Vasutas Művelődési Ház (Váradi A. u. 7/2.): Bolhicirmi – Táncoló talpak turné. Interaktív zenés, szórakoztató gyermekműsor (10.00).

Koncert

Káptalan Kert: Carson Coma koncert (20.30).

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): XXIX. Európai Bordalfesztivál Gálakoncert és XIV. Villányi Prémium Bormustra (19.00).

Turmix

Pécs (Széchenyi tér): Pécsi Napok 2025. Programokból: Dobro Dosli – Nemzetközi Horvát Fesztivál (17.00), 28. Határon Túli Magyarok Összművészeti Fesztiválja Gálaműsora (19.00), Boban Marković Orkestar (21.30).

