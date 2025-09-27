szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baranya

2 órája

Szombati programajánló

Címkék#Mecsek Áruház#Bábszínház#rejtély#Pécs#felszín

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egyik csata a másik után (17.00), Az igazság bajnokai (17.30),  Az utolsó viking (20.00), Túlagyalt randevú  (20.00).  

Uránia Mozi (Hungária út 19.): BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (11.00), Disney Channel Ovis Moziklub (14.40, 15.50), Démonok között: Utolsó rítusok (17.00), Egyik csata a másik után (19.40).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15, 22.30), A hupikék törpikék (11.45), Az elrabolt lány (17.45, 20.15, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.15), Cinematiné – Elio (11.00), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (10.30, 13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30, 22.15), Disney Channel ovis moziklub (10.30), Dowton Abbey: A nagy finálé ( 17.20), Egyik csata a másik után (10.00, 12.20, 13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00, 21.45), F1 – A film (12.45), Fesztiválország ( 15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.15, 12.10, 14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45,22.00), Lili és a kenguru (10.00, 13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Már megint nem férek a bőrödbe (11.00), Rosszfiúk 2. (10.15, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00), Senki 2. (22.30), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15), Világvége után (22.10).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Cini-cini muzsika (10.00), Aranyszívű Juliska (16.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Hamupipőke (bemutató előadás, 17.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Fabula Foletta. Fabian Müller – zongora, vezényel: Roberto Forés Veses (18.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.): Retro könyvvásár. Szeretne egy új könyvet? Régóta keres egy bakelit lemezt, Ritkaságokra vágyik? (13.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Föld alatti Pécs – séta a város alatt. Pécs nemcsak a felszínen lenyűgöző – a föld alatt egy izgalmas, titkokkal teli világ vár rád! Ha szereted a történelmet, a rejtélyeket és a különleges helyeket, ez egy kihagyhatatlan séta (11.00).

Pécs (Szilárd Leó parktól a Mecsek Áruházig): KultUrán Fesztivál. A Pécsi Kulturális Központ egész napos kulturális, családi programja (10.00).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu