Szombati programajánló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egyik csata a másik után (17.00), Az igazság bajnokai (17.30), Az utolsó viking (20.00), Túlagyalt randevú (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): BTS 2016 Live The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue (11.00), Disney Channel Ovis Moziklub (14.40, 15.50), Démonok között: Utolsó rítusok (17.00), Egyik csata a másik után (19.40).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15, 22.30), A hupikék törpikék (11.45), Az elrabolt lány (17.45, 20.15, 22.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.15), Cinematiné – Elio (11.00), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (10.30, 13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30, 22.15), Disney Channel ovis moziklub (10.30), Dowton Abbey: A nagy finálé ( 17.20), Egyik csata a másik után (10.00, 12.20, 13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00, 21.45), F1 – A film (12.45), Fesztiválország ( 15.15), Hívatlanok – Második fejezet (15.45, 18.30, 20.30, 22.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.15, 12.10, 14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45,22.00), Lili és a kenguru (10.00, 13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Már megint nem férek a bőrödbe (11.00), Rosszfiúk 2. (10.15, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00), Senki 2. (22.30), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15), Világvége után (22.10).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Cini-cini muzsika (10.00), Aranyszívű Juliska (16.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Hamupipőke (bemutató előadás, 17.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Fabula Foletta. Fabian Müller – zongora, vezényel: Roberto Forés Veses (18.00).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.): Retro könyvvásár. Szeretne egy új könyvet? Régóta keres egy bakelit lemezt, Ritkaságokra vágyik? (13.00).

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Föld alatti Pécs – séta a város alatt. Pécs nemcsak a felszínen lenyűgöző – a föld alatt egy izgalmas, titkokkal teli világ vár rád! Ha szereted a történelmet, a rejtélyeket és a különleges helyeket, ez egy kihagyhatatlan séta (11.00).