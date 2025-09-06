szeptember 6., szombat

Baranya

2 órája

Szombati programsoroló

Címkék#Keszü#kavalkád#Bozsik Yvette Társulat#vásár

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Drágakövek (17.30), Jó reggelt, búbánat! (18.00), Rajtakapva (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Lili és a kenguru (13.20), Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.15), Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.20, 14.10), Cinematiné – Paddington Peruban (11.00), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30, 22.30), Démonok között – Utolsó rítusok ( 10.45, 12.10, 13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15, 21.45, 22.30), Egérfutam (13.20), Elio (11.30), F1 – A film ( 13.20, 19.15), Fegyverek ( 19.50,  22.15), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (10.00, 13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.30, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (12.00, 17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20,  22.30), Rajtakapva (16.30, 20.00, 22.10), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.10, 14.20, 17.20), Rózsák háborúja (11.10, 16.00, 19.30), Senki 2. ( 20.30, 22.30), Spermageddon (21.40), Süncsinálta hős (10.45), Többesélyes szerelem (13.00, 15.40, 18.00, 20.00,22.20).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Körbe, körbe, karikába (bemutató, 10.00).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Győri Balett: A skarlát betű (19.30), Kamaraszínház: Bozsik Yvette Társulat: Egy gésa emlékiratai/PB2 Company: Egy áttáncolt élet (17.00).

Koncert

Káptalan Kert: Ossian koncert (kapunyitás: 19.00, koncertkezdés: 20.30).

Turmix

Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér (Király u. 9.): Retro könyvvásár a Retro Könyvudvarban (13.00).

KeszüZoo (Keszü, Petőfi u. 97.): KeszüZoo – állati buli kicsiknek és nagyoknak. Gyere el családoddal, barátaiddal és fedezzétek fel az új élményparkot (11.00).

Mohács: Nemzetiségi Vásár 2025. – Ízek, illatok, kultúrák találkozása. Programokból Élő nemzetiségi műhelyek, kiállítások, vásár, kulturális kavalkád a színpadon, magyar, horvát, roma, szerb, sváb nemzetiségi utcabálok (14.00).  

