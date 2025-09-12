szeptember 12., péntek

Kavalkád

3 órája

Ismét megrendezik a Szüreti Mulatságot – idén már 29. alkalommal

Pellérd Község Önkormányzata idén ősszel is szeretettel várja a helyieket és a vendégeket a község legrégebbi hagyományú rendezvényére, a Szüreti Mulatságra.

Bama.hu

A szeptember 13-án, szombaton 14 órától kezdődő Pellérdi Szüreti Mulatság immár huszonkilencedik alkalommal kínál színes programot kicsiknek és nagyoknak. A szervezők látványos folklórműsorral, gyermekprogramokkal, helyi borok kóstolásával, táncházzal és természetesen a hagyományos szüreti felvonulással készülnek. A nap fénypontja a fergeteges Szüreti Bál lesz, amely garantált jó hangulatot ígér minden résztvevőnek.

Fotó: Löffler Péter

A Szüreti Mulatság részletes programja

A mulatság a Művelődési Házban kezdődik 14 órakor a hivatalos megnyitóval, majd 14:15-kor indul a szüreti felvonulás a Köpüfa zenekar kíséretével. A menet a település több pontját is érinti: a Művelődési Ház, az Iskola utca, az Arany János utca, a Cseresznyéskert utca, a Búcsú tér, a Petőfi utca, a Hősök utca és a Paplak érintésével tér vissza a kiindulóponthoz.

 


A programok sora 17:30-kor a hagyományos „szőlőlopással” folytatódik, majd 18 órától a Keptár zenekar moldvai táncházában rophatják a táncos lábúak. A jó hangulat késő estig kitart: 21 órától kezdődik a Szüreti Bál, ahol Szeki zenél.

 

 

 

