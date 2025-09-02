Kiállítás
1 órája
Tárlattal mutatkozik be a Pécsre települt grafikus művész
A közelmúltban Budapestről Pécsre települt grafikus művész, Gárdai László első pécsi önálló bemutatkozásának ad otthont a PKK Apáczai Művelődési Háza. A tárlaton a művész utóbbi négy évben Pécsett készült digitális alkotásai lesznek láthatók.
A kiállítást megnyitja Pavlovics Attila, a PKK igazgatója, a tárlat védnöke pedig Zag Gábor, PMJV alpolgármestere.
A megnyitó időpontja: 2025. szeptember 4. 17 óra.
Helye: 7632 Pécs, Kertváros, Apáczai körtér 1/D.
