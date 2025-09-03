Vészhelyzet
1 órája
Teljes terjedelmében ég egy pécsi garázs (VIDEÓ)
Újabb tűzeset rázta meg Baranyát szerda délután.
2025.09.03-án 17:18-kor tűzesetről tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Pécsen, az Abaligeti úton. A lakóházzal egybeépített melléképületben egy személyautó is volt. A város hivatásos tűzoltói egy oxigénpalackot hoztak ki az építményből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a lakóépületre nem terjedt át.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre