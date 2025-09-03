Teljes terjedelmében ég egy pécsi garázs (VIDEÓ)

2025.09.03-án 17:18-kor tűzesetről tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Pécsen, az Abaligeti úton. A lakóházzal egybeépített melléképületben egy személyautó is volt. A város hivatásos tűzoltói egy oxigénpalackot hoztak ki az építményből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a lakóépületre nem terjedt át.