Vészhelyzet

1 órája

Teljes terjedelmében ég egy pécsi garázs (VIDEÓ)

Újabb tűzeset rázta meg Baranyát szerda délután.

Bama.hu

2025.09.03-án 17:18-kor tűzesetről tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy garázs Pécsen, az Abaligeti úton. A lakóházzal egybeépített melléképületben egy személyautó is volt. A város hivatásos tűzoltói egy oxigénpalackot hoztak ki az építményből, majd két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűz a lakóépületre nem terjedt át.

 

