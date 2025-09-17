Több baranyai városba is rocklegendák érkeznek

Baranya szeptemberben kétszer is igazi koncertélménnyel várja a közönséget a Szerencsekoncerteknek köszönhetően. Pécsett, a Dóm téren szeptember 21-én a Beatrice és a Takáts Tamás Blues Band áll színpadra, hogy felejthetetlen estét hozzanak a város szívébe. Egy héttel később, szeptember 28-án Komlón, az Eszperantó téren a P. Mobil és a Korál gondoskodik arról, hogy a rocklegendák dalai ismét megtöltsék a teret. A Hatoslottó Szerencsekoncertek sorozat részeként mindkét esemény ingyenes, így bárki csatlakozhat, aki szeretne együtt énekelni és nosztalgiázni a magyar könnyűzene meghatározó alakjaival.