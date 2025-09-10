szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

24°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges koncert

3 órája

Több mint klezmer várja a zeneszerető közönséget a zsinagógában

Címkék#bibliai#Sabbathsong Klezmer Band#közönség#zsoltár#dal

Wald Kata

,Több mint klezmer a pécsi zsinagógában…” címmel szeptember 14-én, vasárnap este 7 órakor  a Sabbathsong Klezmer Band lép színpadra a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál keretében.

A Masa Tamás énekes és trombitaművész által vezetett együttesnek 1998-as megalakulása óta fontos missziója a zsidó-keresztény párbeszéd fontosságának hangsúlyozása, valamint a rasszizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem a zenei műfajok sokszínűségével. A Pécsi Zsidó Hitközség ismertetője szerint a zenekar ismert és elismert a nemzetközi zenei világban, Izraelben telt házzal fogadták őket a tel-avivi operában, a haifai Auditóriumban és a jeruzsálemi Kongresszusi Központban.

Az együttes repertoárjában kezdettől fogva kiemelt szerepet kapnak a bibliai ihletésű zsoltárok, a kelet-európai klezmer dalok, de játszanak mizrahi, ladino, jiddis, izraeli tradicionális és modern szerzeményeket, musical részleteket is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu