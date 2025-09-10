Több mint klezmer várja a zeneszerető közönséget a zsinagógában

,Több mint klezmer a pécsi zsinagógában…” címmel szeptember 14-én, vasárnap este 7 órakor a Sabbathsong Klezmer Band lép színpadra a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál keretében.

A Masa Tamás énekes és trombitaművész által vezetett együttesnek 1998-as megalakulása óta fontos missziója a zsidó-keresztény párbeszéd fontosságának hangsúlyozása, valamint a rasszizmus és antiszemitizmus elleni küzdelem a zenei műfajok sokszínűségével. A Pécsi Zsidó Hitközség ismertetője szerint a zenekar ismert és elismert a nemzetközi zenei világban, Izraelben telt házzal fogadták őket a tel-avivi operában, a haifai Auditóriumban és a jeruzsálemi Kongresszusi Központban.

Az együttes repertoárjában kezdettől fogva kiemelt szerepet kapnak a bibliai ihletésű zsoltárok, a kelet-európai klezmer dalok, de játszanak mizrahi, ladino, jiddis, izraeli tradicionális és modern szerzeményeket, musical részleteket is.