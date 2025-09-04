szeptember 4., csütörtök

Házhoz jön a kultúra

2 órája

Újra gurul a könyvtárbusz, jegyezd fel a dátumot

Tóth Dávid
Újra gurul a könyvtárbusz, jegyezd fel a dátumot

Fotó: Laufer László

Újra ellátogat Hetvehelyre a könyvtárbusz, számolt be róla a település Facebook-oldala. A busz a Német tájház elé gurul be szeptember 5-én pénteken, 9:15-10:45-ig. A könyvtárbusz (más néven mozgókönyvtár vagy bibliobusz) egy olyan jármű, amely a könyvtár szolgáltatásait viszi el azokhoz a településekhez vagy városrészekhez, ahol nincs állandó könyvtár. Ez a megoldás főleg kisebb falvakban, külterületeken, ritkán lakott térségekben hasznos, mert így a lakosok is hozzáférhetnek a könyvekhez és más információs forrásokhoz.

 

