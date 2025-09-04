Házhoz jön a kultúra
1 órája
Újra gurul a könyvtárbusz, jegyezd fel a dátumot
Fotó: Laufer László
Újra ellátogat Hetvehelyre a könyvtárbusz, számolt be róla a település Facebook-oldala. A busz a Német tájház elé gurul be szeptember 5-én pénteken, 9:15-10:45-ig. A könyvtárbusz (más néven mozgókönyvtár vagy bibliobusz) egy olyan jármű, amely a könyvtár szolgáltatásait viszi el azokhoz a településekhez vagy városrészekhez, ahol nincs állandó könyvtár. Ez a megoldás főleg kisebb falvakban, külterületeken, ritkán lakott térségekben hasznos, mert így a lakosok is hozzáférhetnek a könyvekhez és más információs forrásokhoz.
