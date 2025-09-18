Újra nívós színpadon mutathatta meg magát a fiatal pécsi színésznő

Lipics Franciska, a Pécsi Nemzeti Színház fiatal színművésze a hétvégén a Budapesti Operettszínház nagyszabású Operett Forgatagán is színpadra lépett. A pénteken kezdődött programsorozatban az SZFE végzős zenés osztályának tagjaként varázsolta el a közönséget, majd az esti gálán Nádasi Veronikával és Dancs Annamarival közösen énekelte a Carmen musical „Viva” című dalát. A rendezvényen a 2025/26-os „Szenvedélyek Évada” bemutatóiból is ízelítőt kapott a közönség: többek között A cigánybáró és a készülő Notre Dame-i toronyőr került fókuszba, amelyben Lipics Franciska is szerepet kapott. Az új produkció premierje október 10-12. között várja a nézőket.