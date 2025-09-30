Új formában, de egy régi hagyományt elevenített fel a két intézmény vezetése, így újra van egyetemi bérlet a Pécsi Nemzeti Színházban. A mindkét intézmény számára kedvező konstrukcióban a nagyszínházi bérletsorozat gyarapodott egy új bérlettel, a Pécsi Tudományegyetem oktatói és alkalmazottai pedig kedvezményes színházlátogatási lehetőséget kapnak ezáltal egy évadon át.

Külön ajándék a színház részéről, az egyetemi hallgatókat is megszólítva, hogy minden PTE bérletes előadásra 30 db karzat férőhelyet biztosítanak, melyre az egyetemisták a PTE jegyfoglaló rendszerében jelentkezhetnek.

Győrffy Zoltán a PTE kapcsolati igazgatója és Lipics Zsolt a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója a sajtó képviselői előtt jelentették be a jó hírt, illetve itt került átadásra az alkalomra készült szimbolikus bérlet.

Az egyetem oktatói és alkalmazottai hírlevélben értesülnek majd a bérlet igénybevételének lehetőségéről az évad során. Ugyanakkor mindkét fél kijelentette, hogy az intézményi megállapodást szeretnék a távolabbi jövőben is folytatni, hiszen nagy igény mutatkozik a rendszeres kultúrafogyasztás iránt az egyetemi polgárok körében.