Ismerd meg a világmindenséget a nagy ŰR-KVÍZ segítségével!

Az emberiség kíváncsisága, hogy megismerje a Föld határain túli űrt, nem új keletű, az ősidőkig nyúlik vissza. Már őseink is törekedtek arra, hogy megismerjék az égbolt titkait. A történelem során számos kísérlet volt a világmindenség meghódítására, főként a XX. században történtek nagy előrelépések.

Ki ne álmodozott volna arról, hogy egyszer eljut az űrbe?

Nemcsak nemzetközi szinten születtek eredmények, de a magyarok is büszkélkedhetnek kiválóságokkal az űrhajózás terén, akik teljesítményükkel beírták magukat az űrkutatás historiájába és a világ tudománytörténetébe. Minderről korábbi cikkünkben is beszámoltunk!

