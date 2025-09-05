szeptember 5., péntek

Mit rejt a végtelen?

3 órája

Ismerd meg a világmindenséget a nagy ŰR-KVÍZ segítségével!

Címkék#Föld#égbolt#űr#tér#kísérlet

Mostanában mindenki az égbolt felé fordította a tekintetét. Ki ne álmodozott volna arról, hogy egyszer eljut az űrbe!

Bama.hu

Az emberiség kíváncsisága, hogy megismerje a Föld határain túli űrt, nem új keletű, az ősidőkig nyúlik vissza. Már őseink is törekedtek arra, hogy megismerjék az égbolt titkait. A történelem során számos kísérlet volt a világmindenség meghódítására, főként a XX. században történtek nagy előrelépések.

Forrás: femcafe.hu

Nemcsak nemzetközi szinten születtek eredmények, de a magyarok is büszkélkedhetnek kiválóságokkal az űrhajózás terén, akik teljesítményükkel beírták magukat az űrkutatás historiájába és a világ tudománytörténetébe. Minderről korábbi cikkünkben is beszámoltunk!

Most pedig itt a lehetőség, hogy teszteld tudásod azzal kapcsolatban, mennyire vagy "csillagképben!" Töltsd ki a nagy ŰR-KVÍZT és ha kedvet kaptál, böngészd át korábbi tesztjeinket is! 

1.
Ki volt a világon az első, aki a Holdra szállt?
2.
Ki volt az első magyar űrhajós?
3.
Milyen állat volt a Lajka, az első élőlény bolygónkról, amely Föld körüli pályára állt?
4.
Hány jelentkező körül választották ki Kapu Tibort?
5.
Mikor van az űrhajózás világnapja?

 

 

