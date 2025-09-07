szeptember 7., vasárnap

Baranya

1 órája

Vasárnapi programajánló

Mozi

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Bonzsúr, Svájc! (18.00), Dj. Ahmet (18.00), Rajtakapva (20.00), Jane Austen tette tönkre az életemet (20.00).  

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Lili és a kenguru (13.20), Rajtakapva (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40, 20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hupikék törpikék (11.15), Apáca a városban (16.00), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.20, 14.10), Cinematiné – Paddington Peruban (11.00), Csupasz pisztoly (15.30, 20.30), Démonok között – Utolsó rítusok (10.45, 12.10, 13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 19.00, 20.15, 21.45, 22.30), Egérfutam (13.20), Elio (11.30), F1 – A film (13.20, 19.15), Fegyverek (19.50), Hogyan tudnék élni nélküled? (17.40), Így neveld a sárkányodat (13.10), Jurassic World: Újjászületés (16.30), Lili és a kenguru (10.00, 13.00, 15.30, 18.15), Lilo és Stitch – A csillagkutya ( 10.30, 15.20), Már megint nem férek a bőrödbe (12.00, 17.40), Nászkáosz (18.40), Páratlan párosok (13.50, 17.50, 20.20), Rajtakapva (16.30, 20.00), Rosszfiúk 2. (10.00, 12.10, 14.20, 17.20), Rózsák háborúja (11.10, 16.00, 19.30), Senki 2. (20.30), Süncsinálta hős (10.45), Többesélyes szerelem ( 13.00, 15.40, 18.00, 20.00).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): XIX. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Magyar Nemzeti Táncegyüttes: A hűtlen feleség (19.00), Kamaraszínház: Flamencorazónarte Táncszínház: Caminos (17.00).

Turmix

Kertváros (Diána téri piac): Tini és felnőtt holmi börze (14.00).

Uránváros (Piac): Baba- és gyermekholmi börze (9.00).

Zsolnay Kulturális Negyed (Herkules Műhely): Kerekerdő játszóház. Új játszóház indul a magyar népi hagyományok szellemében. A gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozásokkal várják (10.00).

 

