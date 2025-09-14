szeptember 14., vasárnap

Vasárnapi programsoroló

#Uránia Mozi#Hungária út#Séta tér#Pécs

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (19.30), Drágakövek (17.30), Gaucho Gaucho (18.00), Jimmy Jaguár (20.00).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Rosszfiúk 2. (13.20), A hosszú menetelés (15.30), Démonok között: Utolsó rítusok (17.40), Downton Abbey: a nagy finálé (20.10).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (16.00, 18.00, 20.15), Apáca a városban (11.10), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból (10.00), Cinematiné – A hupikék törpikék (11.00), Csupasz pisztoly (14.10, 18.10), Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle (10.00, 13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (13.15, 17.15, 19.45), F1 – A film (14.45), Hogyan tudnék élni nélküled? (11.50), Így neveld a sárkányodat (10.30), Jurassic World: Újjászületés (10.40), Lili és a kenguru (11.30, 16.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (10.15), Már megint nem férek a bőrödbe (12.30), Nászkáosz ( 13.00), Páratlan párosok (13.50, 18.20), Rajtakapva (19.45), Rosszfiúk 2. (10.00, 13.00, 15.15, 17.30), Rózsák háborúja (15.00), Senki 2. (20.30, ), Többesélyes szerelem (15.40, 20.00), Világvége után (17.45, 20.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Séta tér): Pécs rejtett udvarainak kincsei. Világörökségi ókeresztény sírok az Apáca utca udvaraiban (11.00).

Pécs (Tettye tér): Aprók Tánca Laposa Julcsiékkal. Családi táncház a 2-10 év közötti korosztálynak. Megtáncoltatják a legkisebbeket, de a felnőttek is táncra perdülhetnek (10.30).


 

