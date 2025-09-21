szeptember 21., vasárnap

Baranya

3 órája

Vasárnapi programsoroló

Bama.hu

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Downton Abbey: A nagy finálé (17.30), Jó utat, Marie (18.00), Fesztiválország (20.00), Köln 75 (20.00).  

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Kiskedvencek elszabadulva (15.30), Mágikus, merész, meseszép utazás (20.00), Démonok között: Utolsó rítusok (17.30).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (17.45, 20.20), A hupikék törpikék (11.30), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a pöttyös házból ( 10.00, 13.10), Cinematiné – Sonic, a sündisznó 3. (11.00),  Csupasz pisztoly (16.00, 20.00), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (10.30, 13.20, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (11.50, 13.30, 14.45, 16.15, 17.30, 18.50, 20.15), Dowton Abbey: A nagy finálé (18.00), F1 – A film ( 14.45), Fesztiválország (11.30, 14.30, 18.00), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.30), Jurassic World: Újjászületés (13.15), Kiskedvencek elszabadulva (10.00, 13.50, 16.40, 18.30), Kontakt (15.45, 18.10, 20.00), Lili és a kenguru (10.45, 16.00), Lilo és Stitch – A csillagkutya (11.40), Mágikus, merész, meseszép utazás (11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00), Már megint nem férek a bőrödbe (10.50), Páratlan párosok (13.45), Rajtakapva ( 20.30), Rosszfiúk 2. (10.15, 13.00, 15.10, 17.20), Többesélyes szerelem (19.40), Világvége után (20.30).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A Pál utcai fiúk (17.00).

Turmix

Pécs (Széchenyi tér): Pécsi Napok 2025. Programokból: XXIX. Európai Bordalvesztivál és II. Bordalnok Énekverseny, Szüreti felvonulás, Népek Bordalai és Táncai (15.00).

