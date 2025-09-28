Vasárnapi programsoroló

Mozi

Apolló Mozi (Perczel M. u. 22.): Egyik csata a másik után (19.00), Frida Kahlo (17.00), A svéd torpedó (17.30), A köztársaság sasmadarai (19.45).

Uránia Mozi (Hungária út 19.): Disney Channel Ovis Moziklub (14.40, 15.50), Mágikus, merész, meseszép utazás (17.00).

Cinema City (Megyeri út 76.): A hosszú menetelés (20.15), A hupikék törpikék (11.45), Az elrabolt lány (17.45, 20.15), Bogyó és Babóca 7. – Mesék a Pöttyös házból (10.15), Cinematiné – Elio (11.00), Csupasz pisztoly (15.30), Demon Slayer: Kimensu No Yaiba Infinity Castle (10.30, 13.30, 16.30, 19.30), Démonok között – Utolsó rítusok (15.10, 17.45, 20.30), Disney Channel ovis moziklub (10.30), Dowton Abbey: A nagy finálé (17.20), Egyik csata a másik után (10.00, 12.20, 13.40, 15.30, 16.50, 18.40, 20.00), F1 – A film (12.45), Fesztiválország (15.15), Hívatlanok – Második fejezet ( 15.45, 18.30, 20.30), Hogyan tudnék élni nélküled? (12.00), Kiskedvencek elszabadulva (10.15, 12.10, 14.30, 16.30), Kontakt (16.15, 19.45), Lili és a kenguru (10.00, 13.20), Lilo és Stitc – A csillagkutya (13.00), Mágikus, merész, meseszép utazás (13.00, 17.30, 20.00), Már megint nem férek a bőrödbe (11.00), Rosszfiúk 2. (10.15, 11.15, 13.30, 15.45, 18.00), Többesélyes szerelem (14.10, 19.45), Túlagyalt randevú (18.15).

Színház

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1., Kamaraszínház): Hamupipőke (15.00).

Turmix

Pintér-kert Arborétum (Tettye tér 9.): A Biblia növényei a Pintér-kertben. A sétán megismerkedhetnek az érdeklődők a füge, az olajfa, a gránátalma és különböző biblikus gyógynövényekkel és felhasználásukkal (10.00).



