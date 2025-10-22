A legjobb pécsi iskolák vezetői egy asztalnál – így vitáztak a jövő oktatásáról

Ma már kutatások bizonyítják az okoseszközök veszélyeit, valamint azt, hogy az emberi természet sajátosságai nem tehetők zárójelbe – erről beszéltek a szaktekintélyek. A tanácskozás egy rendhagyó kerekasztalnak is teret adott, amelyen Pécs legjobb gimnáziumainak vezetői vitatták meg az oktatás-nevelés jó gyakorlatait.

Fotó: Laura Nagy

„Az MCC tehetséggondozó tevékenysége a pedagógusok munkájára épül” – hangsúlyozta Erdei Krisztián az MCC pécsi képzési központja által szervezett nagysikerű, teltházas Pedagógus Konferencián, amelyre jóval több mint 100 érdeklődő érkezett. A pécsi MCC vezetője szerint a minőségi közoktatás, és az abban dolgozó elhivatott tanárok biztosítják azokat a tehetséges diákokat, akik az MCC közösségét alkotják. „Mi egymás mellett és egyben egymást erősítve dolgozunk, a célunk pedig ugyanaz: kihozni a diákokból a legtöbbet” – tette hozzá.

A megnyitót követően Uzsalyné Pécsi Rita előadásán elmondta, a digitális eszközök, bár technikának látszanak, komoly függőséget is okozhatnak a dopamin termelő hatásuk miatt. Kifejezetten veszélyes lehet ez egy még kialakulatlan idegrendszer, vagyis a kisgyermekek és diákok számára. „A fizikai mozgás, a valós érzékszervi tapasztalások, a személyes kapcsolatok azok, amik az idegrendszer kialakulásában kulcsszerepet játszanak. Ezek az idegpályák a képernyő előtt képtelenek megfelelően működni” – figyelmeztetett a neveléskutató.

Bereczkei Tamás evolúciópszichológus professzor is a kisebb közösségek fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte a kis csoportokban történő játék és tanulás elengedhetetlen a megfelelő fejlődés szempontjából. „A természeti népek tükröt tartanak a modern társadalmak elé, melyben megfigyelhetjük, hogy mit csinálunk rosszul” – véli a kutató. A Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskola vezetője figyelmeztetett, vannak olyan tudományos és politikai irányzatok, amelyek lineárisnak állítják be a társadalom progesszióját, ezzel szemben a fejlődés mozaikszerű, a társas kapcsolatok, a kultúra világa sokszor egyenletlen és többször visszatérünk a régi értékekhez.