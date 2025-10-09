október 9., csütörtök

Muzsika

2 órája

A legsikeresebb musical, a Wicked Baranyába érkezik

Címkék#siker#gyerekszínész#Szeifert Erik#közönség#élmény#főváros

Különleges színházi élmény várja a közönséget Lánycsókon, a Népházban október 25-én este 18 órakor.

Tóth Viktória
A legsikeresebb musical, a Wicked Baranyába érkezik

A Wicked színészei

Forrás: Szeifert Erik

A világ egyik legsikeresebb musicalje, a Wicked kel életre a helyi társulat előadásában. A darab az Óz, a csodák csodája jól ismert történetének újragondolt előzménye: két boszorkány fiatalkori barátságát, küzdelmeit és útkeresését mutatja be. A zöld bőrű, különc Elphaba és a népszerű Glinda történetét.

– A Wicked világszerte milliókat bűvölt el, most pedig Lánycsók közönsége is részese lehet ennek a varázslatos kalandnak. Az előadás különlegessége, hogy a helyi színházi közösség viszi színre, ezzel bizonyítva, hogy a nagy Broadway-sikerek élménye nemcsak a fővárosok kiváltsága – mondta Szeifert Erik színész.

Szereplők: Szeifert Erik, Szeifert Máté, Sipos Zsombor, Király Emily Daisy, Navreczki Anita, Kretz Martin, Oláh Szukk Máté, Oláh Szukk Nimród, Nagy Boglárka, Garai Erzsébet, Gyerekszínészek: Wolf Leó, Lingli Dániel. Regisztráció telefonon lehetséges, a 0620 243 7040 számon.

 

