Frederik Cornelius

A népszerű TikTokker most Pécsett lép fel – ott a helyünk!

A népszerű TikTokker és zenész, Frederik Cornelius különleges jazz-műsorral érkezik Pécs belvárosába. Szombat este a Bistro Pianóban csendülnek fel a klasszikus és mégis egyedi dallamok.

Szombaton este nyolckor kezdődik a koncert – a fellépő, Frederik Cornelius, dán származású, de már több éve Magyarországon él, és Pécs környékén találta meg új otthonát. A fiatal művész nemcsak a zenében, hanem a közösségi médiában is aktív, ahol több magyar települést és tájat is bemutatott videóiban

A koncerten a jazz-műfaj kedvelői számíthatnak friss értelmezésekre, élő improvizációkra. Cornelius korábban magyar nyelvű dalt is kiadott, és egyértelműen elkötelezett Magyarország, különösen Baranya-megye szépségeinek bemutatása mellett. A jazzest tehát nem csupán zenei esemény, hanem kulturális találkozás is: egy külföldi művész új perspektívából világít rá a helyi közegre és a műfajra.

 

 

