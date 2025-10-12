A pécsi belváros titkaira derül most fény

Október 13-án, hétfőn 16 órakor indul a Design Napok című programsorozat, amelynek első eseményeként építészeti sétára várják az érdeklődőket Pécs belvárosában. A különleges program házigazdája Dévényi Sándor, a város ikonikus építésze, aki fél évszázados munkásságának nyomait és történeteit osztja meg a résztvevőkkel.

A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szervezésében megvalósuló séta a Művészetek és Irodalom Háza által életre hívott Design Napok nyitóeseménye, amely idén ősszel számos építészeti, művészeti és design témájú programmal várja a pécsieket és az ide látogatókat.

„A Folytatás – építészeti séta a Belvárosban” során Dévényi Sándor az elmúlt öt évtizedben született alkotásain keresztül mutatja be, miként formálódott és újult meg a történeti Pécs arculata.

A programon való részvételhez kényelmes, gyalogláshoz alkalmas ruházat ajánlott.

Részletek a szervezők weboldalán.